山田太一原作・脚本のドラマ『早春スケッチブック』は横浜の郊外が舞台だった。学生だった1983（昭和58）年1〜3月、フジテレビで放映された。印象的なセリフが多く、後に文庫化されたシナリオを買った。

ともに子連れで結婚し平穏に暮らす4人家族の前に母親の昔の男、長男の実の父親が現れる。「ありきたりなことを言うな。おまえらは骨の髄までありきたりだ」

写真家で奔放に生きる実父に影響され高校3年の長男は「うちなんか、いつだってビクビクしてるじゃない」と荒れる。「一日思い切って遊ぼうっていう時だって、お父さんは半分はしゃいでいないし」。信用金庫に勤める実直な父親だった。

揺れる長男が庭の手入れをする父親に「お父さん、キャッチボールやろうか。お父さんとやりたいよ」と誘う。シナリオでは＜バシッとグローブに入るボール。投げる。受けとめる。投げる。受けとめる……＞とト書きがある。父と子の心が通うシーンである。

ドラマ後半、実父は平凡の大切さを理解し、母親を前に息子を諭す。「子供を育てるということは（中略）ありきたりだろうとなんだろうと、三度三度の飯をつくり、金を算（かぞ）え、掃除をし、着るもんの心配をしていかなきゃあ、子供なんて育つもんじゃない」

雨で試合が中止になった夕方、横浜にいるからか、昔のドラマを思いだした。同時に、今は阪神監督の藤川球児が現役時代の2008年、NPB・選手会が子供向けに出した小冊子『夢の向こうに』で語っていた話を思った。「野球だけやって、プロで活躍したからといって、それだけで優れた人間ということにはなりません」「世の中にはいろんな仕事があり、みんなプロとしてお金をもらっています。僕は野球選手より、朝早く起きて会社に行く人の方が偉いと思っています」

こんな考え方ができる藤川だからこそ、監督に就くと「凡事徹底」を掲げられたのだろう。「ありきたり」をきちんとできることがいかに重要なことか。野球のチームも家族と言える。山際淳司は監督を父親にたとえている。『野球少年』と題した小編で＜野球選手はいくつになっても、監督に言わせれば“kids”であり“boys”なのである＞。

きょう21日は父の日。父と子の原点や家族、そしてチームを思う日になればいい。 ＝敬称略＝

（編集委員）