ことし、9月に開幕するアジア大会 愛知・名古屋。今回は、北中米ワールドカップ開幕で世界中が熱狂しているサッカーの話題です。

【写真を見る】ベンチ裏でシュミット選手を救った“ある助言” GK史上最年少で日本代表デビュー 名古屋グランパスの若き守護神 ピサノ選手(20) 夢を叶えて母校へ 【アジア大会 愛知･名古屋】

アジア大会では日本の守護神へと期待が高まる、名古屋グランパスのゴールキーパー、ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾選手に密着しました。

地元、愛知県春日井市を愛してやまない20歳。

（ピサノ選手）

「春日井はめっちゃ好きなんで。高いビルがない感じが好きっすね。空が見えていて僕は好きっすね」

身長197センチ 19歳の若さでJリーグデビューした期待の守護神

カナダ人の父と日本人の母を持つピサノ選手は、プロ2年目の去年、19歳の若さでJリーグデビュー。197センチの長身を生かした守りで初出場から6試合負けなしの活躍を見せました。

Jリーグデビューからわずか2か月後には、ゴールキーパーとして史上最年少 19歳179日で日本代表デビューという快挙を成し遂げました。

ことし秋に行われるアジア大会では、守護神として期待されています。

そんなピサノ選手、ことし更なる飛躍が期待されましたが、「J１百年構想リーグ」全20試合のうち出場はわずか4試合。前回のカタール・ワールドカップ日本代表のシュミット・ダニエル選手が今シーズン復調したことで、ベンチを温める日々が続きました。

揺るがないモットー「単純にサッカーを楽しむ」

しかし、ピサノ選手にはブレないモットーがあります。

（ピサノ選手）

「（試合に）出る出ないに関係なく、ただ単純にサッカーを楽しんでいる」

“どんな時でもサッカーを楽しむ”

出場していなくても…仲間が点を取れば真っ先に駆け寄る。出場していなくても…チームが勝てばライバルを称える。

（ピサノ選手）

「チームが勝つことが大前提にあるので、（試合に）出ても出ていなくても自分ができることをやるだけ」

この飽くなき姿勢がチームを勝利に導きます。

勝利の裏にあったピサノ選手の“助言”

それは4月19日。瑞穂公園陸上競技場こけら落としでのこと。シュミット選手がスタメンでピサノ選手はサブ。試合は2対2の同点でPK戦に突入すると…シュミット選手の完璧な読みでグランパスは勝利。

このビックセーブの裏にはピサノ選手の“ある助言”がありました。



（シュミット選手）「日本代表でキッカーの道脇選手とピサノが一緒にやっていて」



（ピサノ選手）「円陣のときぐらいにパッと聞かれて…」



（シュミット選手）「あいつが蹴るならどっち？と」



（ピサノ選手）「ダンくん（シュミット選手）に、多分見ながら開いて（右に）蹴ると思いますと言ったら…」



（シュミット選手）「ピサが言った方に跳んだら本当に止められたので、ピサに感謝ですね」



（ピサノ選手）「本当にドンピシャで止めてくれたので、一番うれしかったですね」

試合に出られなくともチームの勝利に貢献する。サッカーを心から楽しむピサノ選手が、影でもたらしたグランパスの勝利でした。

夢を叶えて母校に 児童の中にはピサノ選手に憧れる弟の姿も

そして、5月27日。ピサノ選手はプロサッカー選手として、母校 春日井市立大手小学校に帰ってきました。

（ピサノ選手）

「みんな元気なんですかね？俺成人式も行けてないんですよ。懐かしいな」

ピサノ選手が夢を叶えてきた経験を児童に伝えて欲しいという大手小学校のオファーで、母校訪問が実現。体育館にはピサノ選手の登場を待ちわびる子どもたち。

ピサノ選手はグランパスの応援歌で迎えられると、子どもたちの中にはなんと弟・圭愛（けあ）くんが！



（圭愛くん）「ピサノ選手の小学6年生の頃の50m走のタイムは？」

（ピサノ選手）「7.3秒か7.4秒くらい」

去年キーパーを始めた弟の圭愛くんにとって、ピサノ選手は憧れの存在。

（圭愛くん）

「スーパーセーブとかしたらすごいなって。僕もこんな感じになりたい」

「サッカーに限らないが、楽しくないと続かない」

また体育館には母、繭子さんの姿も。



（母 繭子さん）

「普通にサッカーをしていた男の子がプロになって、日本代表にも選んでいただいたりとか、みんなに喜んでくれる存在になってるところが、本当にすごくうれしい限りで、頑張って良かったねって」

憧れの存在となって母校に帰ったピサノ選手、後輩たちに伝えたいことは。



（ピサノ選手）

「サッカーに限らないですけど、楽しくないと続かない」

自身のモットー「楽しむこと」の大切さを伝えました。

子どもたちはお返しに校歌を届けます。歌詞は子どもたちが考えたピサノ選手の替え歌です。

♪ 鋭いパス 名古屋の守護神 かっこいい グランパスが優勝だ 憧れ 大好き ピサノ選手

（ピサノ選手）

「1個1個手作りで準備してくれて、本当に嬉しかったですし、そういうところを感謝しながらピッチで恩返しできれば」

若き守護神はアジア大会代表の最有力候補

今後への活力を受け取ったピサノ選手。グランパスでは現在2番手のゴールキーパーですが、アジア大会は21歳以下の日本代表で挑む方針のため、20歳のピサノ選手は代表最有力候補。地元開催の大舞台への意気込みは？



（ピサノ選手）

「相当モチベーションにもなりますし、しっかり出ないといけないなという責任感も感じているので、いい準備をしてその日を迎えられたら」

この秋、アジア大会 愛知・名古屋は43競技を55会場で実施。サッカー男子は5会場で予選を行い、決勝は豊田スタジアムで行われます。

アジア48億人の頂点を目指す、選手たちの活躍に注目です。