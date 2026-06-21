プロ野球・DeNAの相川亮二監督が20日、6月に新加入したビド投手とエンカーナシオン選手の1軍合流時期について語りました。

両選手のデビューについて報道陣から問われるも、「本人の体調と状態が1番」と慎重な姿勢を示します。しかし「僕らの理想は当然すぐにでも先発出場してほしい。それは2人とも一緒」と話しました。

「普通に考えたら(調整登板は)3回4回」と語る相川監督。「きっと1か月ちょっとぐらいで2人とも」と、すぐの1軍合流はないとしました。

ビド投手のピッチングを見たことも明かし、「球自体は決して悪いわけではない。あとはゲームに入ってどれぐらいの球数を投げて、疲労感がどれくらい残っているかというのを確認しながら。もしかしたら2回で大丈夫かもしれないが、今言えることは正直ない」と、1軍登板は今後の調整次第と話しました。

ビド投手とエンカーナシオン選手は6月12日にDeNAが獲得を発表。ビド投手はパイレーツ、ブレーブス、ホワイトソックスでプレーし、通算4シーズンで69試合に登板。11勝13敗、防御率5.17を記録しています。

エンカーナシオン選手は22年にマーリンズでメジャーデビューし、ジャイアンツに今季を含む3シーズン在籍。通算4シーズンで94試合に出場、打率.211、10本塁打、40打点を記録しています。