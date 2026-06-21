織田家の家紋を表現したラテ（手前）（万松寺提供）

戦国武将の織田信長ゆかりの寺として知られる名古屋市の「万松寺」が昨年、カフェを開いた。自分で抹茶をたてたり急須から湯飲みに入れたりと、日本文化を体験できる。9月開幕の愛知・名古屋アジア大会で訪日する外国人にも楽しんでもらいたい考えだ。「寺を残すには、守りではなくて攻めないと」。住職は信長の改革精神に背中を押され、さらなる拡充を目指している。（共同通信＝渡辺敦）

5月上旬、座卓が並ぶ本堂2階のカフェ「間の間」は、満席になるほどの人気ぶりだった。自らたてる抹茶や、織田家の家紋を表現したラテがメニューに並び、古民家のようなゆったりとした空間で「和」を存分に楽しめる。

信長の父信秀が1540年、織田家の菩提寺として万松寺を建立した。参拝者や観光客に親しまれてきたが、住職の大藤元裕さん（68）は「より開かれた寺にしたい」と感じていた。

アジア大会が転機となる。多くの人に気軽に立ち寄ってもらう絶好の機会。健康志向を追い風にした抹茶ブームに着目し、昨年春に開業を決めた。

関所の撤廃や楽市楽座など、戦国時代に革新的な施策に取り組んだ信長。大藤さんはそんな「攻め」の精神に触発された。試作を重ね、昨年11月にオープンした。

祖父が眠る納骨堂にお参りに来た米ニューヨーク在住のスミス美香さん（49）は「いつもは参拝して帰るだけだったけど、落ち着いて話せる空間ができて良かった」と話す。東京都の中川輝美さん（56）は、韓流アイドルの来店報告を交流サイト（SNS）で見て訪れた。「店員さんが和装で、海外の人も楽しめる」

大藤さんの頭には次々とアイデアが浮かんでいる。インバウンド（訪日客）向けのカウンター席設置、メニューへの抹茶がゆ追加―。たくさんの人に楽しんでもらおうと、挑戦は続く。

万松寺の本堂2階にあるカフェ「間の間」

自ら抹茶をたてられるメニュー（万松寺提供）