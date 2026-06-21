野球塾「J-PARK」の福原芳之代表が伝授…「置きティー」の効果を高めるコツ

野球の打撃練習で定番の「置きティー」だが、何となく打っても効果は薄い。スイングを作る上で最も効果的な練習だからこそ、正しいやり方で行うことが求められる。徳島商やJR四国でプレーし、現在は徳島県の野球塾「J-PARK」の代表を務める福原芳之さんは、スイングの再現性を高めるための“3か条”を提唱している。

置きティーは動かない球を打つため、タイミングを合わせた状態で自分の形を確認できる。打つたびに立ち位置がずれると、もったいない練習になってしまう。スイングの再現性を高め、いつ振っても同じ方向に強い打球を飛ばすには、踏み出した足の幅や位置を固定して行うことが重要になる。

3か条の1つ目は、踏み出した足の正面にボールを置くこと。ステップ幅に合わせてティー台の位置を設定する。2つ目はインパクトの形。両腕を伸ばした「三角形」の形で打つのではなく、腕にゆとりを持たせた「五角形」の空間を作って打つ。実戦でタイミングがずれても、五角形から腕を伸ばしていくことで対応が可能になる。

3つ目はバットを入れる角度だ。ボールを時計に見立て、捕手側から見て上が12、右が3、下が6、左を9とする。右打者なら下部の6と左側の9を結んだ線を狙う。この時、ボールだけでなく、ボールを置くゴムも一緒に打つように心掛ける。左打者の場合は3と6を結んだ場所を狙う。

踏み出した足の正面で正しく打てた場合、右打者なら必ずボールは右中間に飛んでいく。これ以外の方向に飛んだ場合は、「どこかにエラー動作が入っている」という。3か条をしっかり守り、再現性の高いスイングを身に付けてほしい。（First-Pitch編集部）