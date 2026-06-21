日本が「人生観が変わる旅行先」世界第1位に輝いた。アドベンチャー旅行会社「エクスプロア・ワールドワイド」が旅行フォーラムの1500以上のコメントを分析した調査によると、単なる観光やリゾートを超えた、人生が変わるような旅へのニーズが世界的に高まっている。



【写真】やはり美しい…国籍にかかわらず心を動かされる風景がある

東京のネオン輝く繁華街や居酒屋から、京都の歴史ある寺院、金沢の趣ある街並みに至るまで、伝統と現代の融合が高く評価された。あるRedditユーザーはこう書き込んだ。「日常生活への意識が変わり、互いを尊重し、他の人が見過ごすようなものにも美しさを見つけられるようになった」



2位インド、3位ニュージーランド、4位タイ、5位アイスランドと続き、トップ10にはイタリア、スイス、ヨルダン、ネパール、コロンビアも名を連ねた。



同社アドベンチャー・トラベル専門家のルーク・ジャッド氏はこう語っている。「旅行者がくつろぎを超えた体験を求めていることが見て取れます。彼らが求めているのは、挑戦し、感動し、世界への見方を変えてくれる旅なのです。日本がトップを獲得したのは驚きではないですが、ヨルダン、コロンビア、ネパールが上位に入ったことも素晴らしいですね。これらは単に感動させるだけでなく、心に残り続ける場所。それこそが意味ある旅の本質です」



（BANG Media International／よろず～ニュース）