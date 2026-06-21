☆オリックス―西武（１３：００・京セラドーム大阪）オリックス＝九里、西武＝渡辺

オリックスの九里は通算の投球回数が１４９９回１／３。これまで１８５人が達成した１５００投球回まで、あとアウト２つに迫っている。

西武戦は今シーズン初登板。広島時代の２０２４年６月１３日に２安打で完封勝利をマークすると、昨年も登板した４試合は全て２失点以下に抑えて無傷の２勝。過去６試合に登板して３勝０敗の防御率１・６７という好成績だ。

今年の交流戦でＭＶＰを受賞した西武の長谷川とは、２４年に４打席、昨年９打席の計１３打席で１１打数１安打の被打率・０９１（犠打１、四球１）。勢いのある打者を抑えて、区切りの１５００投球回を白星で飾ることができるか。

（その他のカード）

☆巨人―中日（１４：００・東京ドーム）巨人＝井上、中日＝柳

☆ヤクルト―広島（１３：３０・神宮）ヤクルト＝高橋、広島＝岡本

☆ＤｅＮＡ―阪神（１８：１５・横浜）ＤｅＮＡ＝尾形、阪神＝高橋

☆日本ハム―ソフトバンク（１３：００・エスコンフィールド）日本ハム＝柴田、ソフトバンク＝前田悠

☆ロッテ―楽天（１７：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝小島、楽天＝藤井

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順