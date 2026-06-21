第１０８回全国高校野球選手権静岡大会の組み合わせ抽選会が２０日、富士市内で行われた。今大会は１０８校１０６チームが参加。最速１５０キロのプロ注目左腕・高部陸（３年）を擁し、連覇を狙う聖隷クリストファーは２回戦から登場。初戦で浜北西と富士宮西の勝者と対戦する。選手宣誓は富士市立の赤平大和主将（３年）に決まった。２８日に開会式、試合は７月４日にスタート。決勝は同２７日午前１０時からしずてつスタジアム草薙で行われる。

今年も主役の座を譲るつもりはない。連覇を狙う聖隷クリストファーのエース左腕・高部が、より進化した姿を見せる。「万全な状態なら打たれることはないと思う。応援してくれる人たちへの恩返しに、もう一度、甲子園で勝ち進む姿を見せたい」と、最速１５０キロ左腕が力を込めた。

昨夏、２年生エースとして甲子園で光り輝いた。しなやかなフォームから繰り出される伸びのある速球とキレのいい変化球を武器に１回戦の明秀学園日立（茨城）戦で１失点完投。２回戦の西日本短大付（福岡）に１―２で敗れたものの、全国の高校野球ファンの記憶に残る投球を見せた。

屈辱をバネにした。昨秋の東海大会準決勝で三重に２―１０で７回コールド負け。センバツ出場が、ほぼ絶望的となったその日からメモを取り始めた。足の上げ方、バランス、テイクバックなど投球フォームのわずかな違い、感じたことを記している。「いい時より、悪い時のことを書くことが多い。ちょっとフォームが崩れたら、メモを見返しています」。積み重ねたノートで修正力も身につけた。

本番も近づき、調子も上がっている。６月上旬には、今春のセンバツＶ校・大阪桐蔭と練習試合を行い、７安打９Ｋ２失点完投。チームは３―２で勝利を収めた。「気持ちが入った球なら、全国のどこの高校にも通用することが分かった」。史上初となる３度目の春夏連覇に挑戦する“高校野球界の横綱”を抑え、確かな自信を取り戻した。

Ｖ２が懸かる今大会。組み合わせも決定して、どの高校も「打倒・聖隷」「打倒・高部」で向かってくることは覚悟している。「最上級生になってから背負いすぎたのか、楽しめていなかった気がする。最後なんで仲間と楽しみたい」。高部の最後の夏が、まもなく始まる。（塩沢 武士）