◆東海高校総体女子サッカー▽リーグ戦 藤枝順心（静岡）９―０帝京大可児（岐阜） （２０日、静岡・ゆめりあ球技場）

２枚の全国切符を懸けた東海高校総体女子サッカーリーグ戦がスタート。藤枝順心は帝京大可児（岐阜）に９―０で大勝し、２年ぶりの全国総体出場へ大きく前進した。

開始から９分で３点を奪い、早々に勝負を決めた。前半４分のＣＫにＦＷ西梨恋（りこ、２年）が頭を合わせて先制すると、同７、９分にはＭＦ鈴木沙奈（２年）が、やはりセットプレーで２連発。西が警戒されて空いたスペースに「うまく入り込めました」。後半１１分には左サイドから放ったクロスがそのままＧＫの頭上を抜いて決まり、「ハットトリックは高校では初めて」と喜んだ。

１年前は県決勝で常葉大橘に敗れ、東海総体にも進めなかった。このとき鈴木はベンチ外。藤枝順心ＳＣジュニアユース出身としても悔しさは大きく、「絶対に点に絡める選手になる」と猛練習。夏休みからレギュラーをつかんだ。

先輩たちが２３、２４年と２連覇した全国総体の出場権は逃さない。２１日は２試合を行うハードスケジュールだが、「ドンドン仕掛けて得点に絡みたい」と気を引き締めた。（里見 祐司）