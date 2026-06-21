親友のさっちゃんと清水港の「ＭＡＲＳ２」で船キス釣りへ。今回は従来使用する竿やリールより、軽量かつ細くした道具で手軽に扱うライトタックルの釣り方で挑戦。終始アタリが続く絶好調な一日でした。シロギスの小気味良い引きを楽しみながら５４尾をゲット。数釣りを満喫して大満足の釣行でした。

親友のさっちゃんと一緒に、清水港から出船する「ＭＡＲＳ２」で船キス釣りに行ってきました。梅雨入り前の穏やかな海は絶好の釣り日和。今回のターゲットは、誰でも気軽に楽しめて食べてもおいしいシロギスです。

船キス釣りの魅力は、なんといっても手軽さ。タックルはライトなものを使用するため、一日中釣りをしていても疲れにくく、初心者からベテランまで楽しめます。エサにはイソメを使い、仕掛けを海底まで落としてゆっくり誘うだけ。難しいテクニックは必要なく、魚からの反応をダイレクトに感じられる釣りです。

ポイントに到着して仕掛けを投入すると、開始早々から竿先がブルブルッと震えました。小気味良いアタリに合わせを入れると、さっそく本命のシロギスをゲット。幸先の良いスタートに思わず笑顔になります。

この日は魚の活性が非常に高く、仕掛けを落とせばアタリがあるような状況。底を取って少し誘うだけで反応があり、回収している途中に食ってくることも。さっちゃんの竿が曲がれば私にもアタリがあり、２人で次々とキスを釣り上げていきます。

シロギス特有の「ブルブルッ」という小気味良い引きは何度味わっても楽しく、サイズ以上にしっかりとした手応えがあります。ライトタックルだからこそ、その引きがより鮮明に伝わり、一尾ごとのやり取りを存分に楽しむことができました。

途中でペースが落ちることもほとんどなく、終始アタリが続くまさに、入れ食い状態。気付けばクーラーの中にはたくさんのシロギスが並び、最終的な釣果はなんと５４尾。数釣りを存分に楽しめる最高の一日となりました。手軽に楽しめてアタリも多く、釣った後は天ぷらやフライでも絶品。改めて船キス釣りの魅力を実感した、大満足の釣行となりました。（三浦 愛）

キスの大葉ごま油和え

▽材料（２人前）キスの刺身３尾分、大葉２枚、ごま油大さじ１、しょうゆ小さじ２

▽作り方

〈１〉キスは刺身サイズに切る。

〈２〉大葉は千切りにする。

〈３〉ボウルにキス、ごま油、醤油を入れて優しく和える。

〈４〉５〜１０分ほど冷蔵庫でなじませる。

〈５〉器に盛り付け、大葉をたっぷりのせる。