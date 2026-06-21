日本代表ＦＷ上田綺世にとって、「１８」は特別な番号だ。２２年カタール大会で「２１」をつけた後、ストライカーを象徴する「９」で定着していたが、「１８」への変更をチームに直訴。２０２５年１０月の活動から背負う。元ドイツ代表ＦＷクリンスマンが好きだった父・晃さんが社会人リーグで背負っていた番号で、幼少期からその背中に憧れ、ボールを蹴ってきた上田にとってのエース番号だ。

小学校３年時に入団した吉田ケ丘ＳＳＳでも１８番だった。小学生のチームでも中心選手は１ケタ番号を背負うのが通例だが、上田は父と同じ「１８」を希望した。

当時の同クラブの監督で、現在は団長を務める坂本豊司さんは証言する。「（コーチだった）お父さんと一緒に、休憩時間も、練習終わってからも、ずっとシュート練習をやっていた。納得いくまで、ずっと蹴っていましたね」

全国レベルの強豪クラブではなかったため、上田が点を取らない限り、チームは勝てなかった。負けると「（試合後の）あいさつが終わって帰ってくる時は、すでに半べそでした」（坂本さん）。悔しさは、父と二人三脚のシュート練習で晴らした。坂本さんは「シュートを打つことが、自分の使命だと思ってたんじゃないかな」と目を細める。

上田は「世界で一番大きな大会で、自分のこだわりのある１８番でプレーさせてもらえることは、これ以上ない幸せなこと。１８番をつけるっていうのは、それぐらい特別です」と語る。チュニジア戦が行われる２１日は、父の日でもある。これ以上ない恩返しの舞台で、背番号１８が光り輝く。（岡島 智哉）