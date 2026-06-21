将棋の早指し団体戦「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」予選Bリーグ第2試合、東武鉄道 北関東ブリッツァーズ 対 KOYOHD ノース・トラッズ神戸が6月20日に放送された。6局目で早くもカド番を迎え、窮地となった北関東。しかし、絶対的エースである東武鉄道 北関東ブリッツァーズの藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）の鮮やかな3連勝で大逆転に成功。フルセットの大激戦を制し、北関東が勝利で1位決定戦へと進出した。一方、神戸は敗者復活戦へと回ることとなった。

【動画】必見の“藤井劇場”！怒涛の3連勝で勝利を飾った北関東

序盤から中盤にかけては、神戸が優位に試合を進めていた。第1ステージでは、神戸の山崎隆之九段（45）、同チームの佐藤康光九段（56）、そして稲葉陽八段（37）が次々と勝利を収め、3勝2敗とリードを奪う。さらに第2ステージの第6局では、山崎九段が北関東監督の羽生善治九段（55）を打ち破る白星を飾った。北関東をカド番へと追い詰め、勝利まであと一歩に迫った神戸の快進撃に、ファンからも興奮の声が殺到していた。

しかし、ここから絶対王者が見事な逆襲を見せる。第5局で神戸の豊島将之九段（36）を下していた藤井竜王・名人は、後がない第7局から再登場すると、圧倒的な実力を見せつけるように怒涛の3連勝。盤外の駆け引きが要求される新ルール「先手番入札制度」にも冷静に対応し、チームを絶体絶命の危機から救い出した。

ドラフト会議で自ら引き当てたエースの大活躍は、まさに羽生監督の狙い通り。激闘を終えた藤井竜王・名人は「8回戦の佐藤九段との将棋は恥ずかしい見落としをしてしまい、内容としては決して褒められるものではなかったかなというのが正直なところ」と謙虚に語りつつ、「自分としても全力を尽くして、結果としてチームに貢献できたことは非常に嬉しく感じています」と充実感をにじませた。

エースの獅子奮迅の活躍により、劇的なフルセットを制した北関東。自らも盤面に向かい、激戦を見守った羽生監督は「最初からずっと厳しい戦いが続いていて本当にピンチの連続という感じだったんですけども、最後の最後に藤井さんが地力を発揮していただいて、なんとか前に進めたという印象です」と胸をなでおろした。

一方、あと一歩のところで大魚を逃した神戸。序中盤で素晴らしい将棋を見せたものの、最後は王者の厚い壁に阻まれる結果となった。神戸監督の谷川浩司十七世名人（64）は「最終局までもつれて、藤井竜王・名人の対局が数多く見られたということで、ファンの皆様方には満足していただけたのではないかなと思います」と激闘を総括。さらに「個人的には、羽生九段と久しぶりに対局をして、少しリードしていた局面もあったと思うんですけれども、最後ぽっきり折れてしまったのは残念かなと思います」と自身の対局を振り返りつつ、次なる敗者復活戦での雪辱を誓っていた。

◆JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026 超早指しの『ABEMAトーナメント』と『地域対抗戦』が融合した新シリーズ。全国を6つの地域ブロックに分け、全8チームによって競う団体戦。各チームは監督1名とドラフト会議で指名された棋士4名の計5名で構成される。予選は4チームずつ2リーグに分かれ、上位2チームが本戦トーナメントに進出。試合は5本先取の9本勝負で、対局は持ち時間5分、1手指すごとに5秒加算のフィッシャールールで行われる。今大会より「先手番入札制度」を採用。対局開始前に持ち時間を「競り」にかけ、提示した時間がそのまま対局時の持ち時間からマイナスされる。

（ABEMA／将棋チャンネルより）