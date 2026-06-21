6月20日、韓国・インスパイアアリーナで開催された『第35回 SEOUL MUSIC AWARDS』に、俳優のクォン・ナラとホ・ナムジュンがプレゼンターとして出演し大歓声を浴びた。

【映像】美脚あらわ！ドレス姿のクォン・ナラ＆ホ・ナムジュン

クォン・ナラは2012年にガールズグループ・HELLOVENUSのメンバーとしてデビュー。グループ時代から女優としても活動し、『あやしいパートナー〜Destiny Lovers〜』での好演が話題を集める。2020年には世界的にヒットしたドラマ『梨泰院クラス』で、主人公セロイの初恋の相手オ・スアを演じた。

またホ・ナムジュンは2019年に俳優デビューし、『Sweet Home』シリーズや『100番の思い出』などに出演。『ザ・グローリー』のイム・ジヨンと共演したドラマ『素晴らしき新世界』では、愛らしいツンデレっぷりや低音ボイスなど、さまざまな魅力で世界中の韓国ドラマファンから一気に注目を集めた。

クォン・ナラはシースルーから長い脚が大胆に覗くドレス、ホ・ナムジュンはスタイルが際立つタイトなスーツと、ともに色気を感じるブラックの装いで登場。ふたりが揃ってステージに立つと、会場からは大きな歓声が上がった。クォン・ナラはThe Best Awardを受賞したクォン・ウンビへ「ファンなんです」と伝えるおちゃめな一面を見せたり、ホ・ナムジュンはファンからの声援に照れ笑いするシーンがあったりと、登場したのは短い時間ながら、それぞれにキュートな魅力で会場に集まったファンを魅了した。

視聴者からは、「ほっそ」「ナラ姉さん相変わらず美貌」「かっこよ」「ホナムジュンこえがいい」「梨泰院の人だ」「まじイケメン」と圧倒的なオーラと美しさに驚きの声が集まった。（『SEOUL MUSIC AWARDS』／ABEMA K-POPチャンネル）