「うちの子、語彙が少ないのでは？」「自分の意見をちゃんと言えない」……。スマホやSNSの普及により、子どもの「言葉にする力」の衰えを危惧する声が増えています。そんな中、『「うまく言葉にできない」がなくなる 言語化大全』（ダイヤモンド社）等のべストセラーで知られる文章の専門家・山口拓朗氏が、待望のこども版『12歳までに身につけたい「ことば」にする力 こども言語化大全』（ダイヤモンド社）を上梓しました。同書は、マンガと「言葉を使ったゲーム」を通じて、子ども（小学校低学年〜高学年）が楽しく言語化能力を身につけられる画期的な一冊です。本連載では、本書をベースに親御さん向けの記事として抜粋・編集した記事や、著者による書き下ろし記事で、「子どもの言語化力」を高める秘密を紐解いていきます。

子どもがよく使う言葉を親が言ってみたら……

「ねーねー、聞いてくれる？」。

これは子どもがよく口にする言葉です。この言葉を親から子どもに向けて使うと、おもしろいことが起きます。子どもが、ちゃんと「なーに？」と聞いてくれるのです。

そこから、今日あった出来事、小さな困りごとなどを子どもに話してみましょう。「今日ね、お母さん、こんなことがあったんだ」と、楽しい話から困りごとまで、怒りをぶつける内容でなければ、なんでもいいでしょう。

すると、子どもは意外なほど真剣に耳を傾け、ときに「それってこうしたらいいんじゃない？」と、思いがけない言葉を返してくれることがあります。

子どもの言語化能力は、「言語化している大人の姿を見ること」で育っていきます。親が自分の感情や経験を言葉にする様子を間近で見ることで、子どもは無意識のうちに言葉にすることの大切さや言葉にする方法を学びます。

しかも、この「親からの相談」は、言語化の練習以上の効果をもたらします。子どもは、親を頼りたいと思う一方で、親の役に立ちたいとも思っています。頼られることで、自分が大切にされているという実感を得ます。日常の会話が豊かになり、親子の絆も深まります。

多くの親が、「子どもの前では、頑張っている姿だけを見せなければならない」と思い込んでいます。「悩みや困りごとを話すのは、親として情けない」と。しかし、それは本当でしょうか。

親が悩みを抱えていること、困りごとがあること。それは、人間として当たり前の姿です。それをオープンにするからこそ、子どもは「悩んでいいんだ」「困ったことは言葉にしていいんだ」と学ぶのです。

親がよく話しかけてくれる環境で育った子どもは、自分の気持ちを言語化することへの抵抗が、ぐっと下がります。試しに今夜、「ねーねー、ちょっと聞いてくれる？」と子どもに話しかけてみてください。

子どもが耳を傾けてくれることは、親にとっても癒しと喜びの時間になるはずです。

＊本記事は、『12歳までに身につけたい「ことば」にする力 こども言語化大全』（ダイヤモンド社刊）の著者山口拓朗氏による書き下ろしです。