中山秀征、チュニジア戦現地から「シューイチ」中継生出演　前日放送は途中退席「スタジオを出てから２３時間半…」

日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）が２１日に放送され、ＭＣの中山秀征がサッカーＷ杯北中米大会の日本代表戦が行われるメキシコ・モンテレイから中継生出演した。

番組スタートとともに中山が試合会場から「ブエノスディア〜ス！」と日本代表の青ユニホームを着用し、同局の田辺大智アナウンサー、元日本代表で藤枝ＭＴＦＣ監督の槙野智章氏と並んであいさつ。そして「我々はですね、メキシコ・モンテレイから生中継でお届けします」と笑顔で両手を振った。

「来る来るとは聞いていましたが、ヒデさん本当に来ちゃいましたね」と田辺アナ。中山は「スタジオを出てからですね、２３時間半がたとうとしています。飛行機で映画２本見てしまいました」と言ってスタジオを笑わせた。

前日２０日土曜日の「シューイチ」では、中山は「実は私も明日のチュニジア戦を観戦すると、皆さんにお伝えするということですね。今からですね、この後、メキシコに向かいます」と告知し、生放送の途中で出演者から出発を促されると中山は「今から空港にいきます」と切り出し、黄色のソンブレロをかぶり、サングラスをかけオレンジのキャリーバッグを手にし「アディオス！カンペオン！優勝だ」と笑わせ「このまま空港にいきます。ドンタコス、ドンタコス」と言い残しスタジオを去っっていた。