【漢字クイズ】「光珠内」はなんて読む？この駅名、正しく読める？
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「光珠内」はなんて読む？
「光珠内」という漢字を見たことはありますか？
北海道にある駅名で、答えはひらがな6文字です。
いったい、「光珠内」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「こうしゅない」でした。
光珠内駅は、北海道美唄市に位置する駅。
駅のある美唄市は、豊かな自然と歴史やアートに気軽にふれあえる場所です。
新たな食文化を築いている地域として注目されており、なかでも「美唄焼き鳥」や「とりメシ」などの美唄発祥の地元グルメは、メディアでも多く取り上げられていますよ。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『JR北海道』
・『北海観光節』
ライター Ray WEB編集部