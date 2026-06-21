【漢字クイズ】「光珠内」はなんて読む？この駅名、正しく読める？

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地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「光珠内」はなんて読む？

「光珠内」という漢字を見たことはありますか？

北海道にある駅名で、答えはひらがな6文字です。

いったい、「光珠内」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「こうしゅない」でした。

光珠内駅は、北海道美唄市に位置する駅。

駅のある美唄市は、豊かな自然と歴史やアートに気軽にふれあえる場所です。

新たな食文化を築いている地域として注目されており、なかでも「美唄焼き鳥」や「とりメシ」などの美唄発祥の地元グルメは、メディアでも多く取り上げられていますよ。

あなたはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

※解答は複数ある場合があります。

《参考文献》

・『JR北海道』
・『北海観光節』

ライター Ray WEB編集部