【ボストン（米マサチューセッツ州）＝平沢祐】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１９日（日本時間２０日）、１次リーグ第２戦が行われ、Ｄ組は米国（世界ランキング１７位）が豪州（同２７位）に快勝し、決勝トーナメント進出。

パラグアイ（同４１位）はトルコ（同２２位）に勝利した。Ｃ組はモロッコ（同７位）がスコットランド（同４２位）を破り、ブラジル（同６位）はハイチ（同８３位）に大勝した。（世界ランキングは１１日時点）

モロッコ１―０スコットランド

モロッコが序盤に挙げた１点を守り切った。２分にサイバリが２試合連続ゴールとなる先制弾。追加点こそ奪えなかったが、効果的にカウンターを繰り出すなど、優勢に試合を進めた。スコットランドは終盤、相手ゴール前に迫ったが、堅固な守備を破れなかった。

開始１分、電光石火の決勝点

試合開始から１分あまり、電光石火のゴールでいきなり試合を動かした。これが決勝点に。モロッコのサイバリは「Ｗ杯に簡単な試合はない。チームとして最後まで戦い抜く姿勢を保ち、勝ち点３を持ち帰れた」と胸を張った。

左サイドから中央を経由して右のディアスにボールが渡ると、スッと走り出した。相手ＤＦ陣の背後を奪い、浮き球のパスを受け取る。柔らかなタッチでシュート体勢に持ち込み、右足を鋭く振って相手ＧＫのすぐそばを射抜いた。ブラジル戦に続く２試合連続弾。ディアスのパスに抜け出したのも、同じだった。あうんの呼吸で生まれた鮮やかなゴールを、チームは手堅く守り切った。

２５歳、１メートル８５の長身アタッカーは、オランダの名門ＰＳＶアイントホーフェンで活躍。海外メディアではバイエルン・ミュンヘン（独）への移籍話が取り沙汰されるなど、注目の選手だ。

サイバリは「ただチームを助けようとしている。どのチームもそうだが、自分の役割を果たしているだけだ」と殊勝に語った。この勢いを持続させられるかが、モロッコ躍進のカギになりそうだ。（平沢祐）

スコットランド・クラーク監督「当然ながら、一度後手に回ると反撃するのは本当に難しい。選手たちを誇りに思うが、望んだ結果を得られず残念だ」