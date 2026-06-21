【ボストン（米マサチューセッツ州）＝平沢祐】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１９日（日本時間２０日）、１次リーグ第２戦が行われ、Ｄ組は米国（世界ランキング１７位）が豪州（同２７位）に快勝し、決勝トーナメント進出。

パラグアイ（同４１位）はトルコ（同２２位）に勝利した。Ｃ組はモロッコ（同７位）がスコットランド（同４２位）を破り、ブラジル（同６位）はハイチ（同８３位）に大勝した。（世界ランキングは１１日時点）

米国２―０豪州

米国が２連勝。１１分に左サイドを突破したバログンのクロスが相手のクリアミスを誘い、オウンゴールで先制。４３分にはＦＫの流れから、こぼれ球をフリーマンが頭で押し込んだ。豪州は後半、交代選手を中心に攻勢をかけたが、ゴールをこじ開けられなかった。

さらに増す勢い

米国のポチェッティーノ監督は、この日の豪州戦を「私たちにとって、とてもやりがいのある挑戦だ」と受け止めていた。エース・プリシックが初戦で負ったケガの影響で欠場となったが、そんな状況もピンチとして捉えなくていいほど確かな自信があるのだろう。

プリシックに代わって、この日はペピが先発。初戦２ゴールのバログンと組む２トップで、立ち上がりから攻撃的に仕掛けた。１１分、バログンが左サイドを一気にドリブルで駆け上がり、ゴール前に入ったペピへクロスを送ると、相手ＤＦに当たってオウンゴールとなり、幸先良く先制した。４３分にはフリーマンのＷ杯初得点でリードを広げた。

反撃を狙う相手が交代カードを切ってギアを上げてきたが、後半に失点した初戦の反省を生かして最後まで集中を切らさなかった。前回Ｗ杯１６強の豪州を零封し、過去最高となる準決勝進出を果たした１９３０年の第１回大会以来となる連勝スタートを飾った。

組み合わせ抽選会前の昨年１０月に豪州と戦った親善試合は逆転勝利を収めたものの、相手のタフな守備に苦しめられた。その後、様々な相手と対戦を重ねながら、チームとして力をつけてきたことをこの試合で証明してみせた。「組み合わせ抽選の時点で厳しい試合になると予想していたが、我々が試合を支配できた」と指揮官。大黒柱不在でつかんだ勝利で、勢いはさらに増していきそうだ。（平島さおり）