“ハカナ系美少女”汐見まとい、パーフェクトボディ解禁 プールサイドで見せる圧巻スタイル 「旬撮ガール」5週連続特集
“ハカナ系美少女”として話題となったロック系ライブアイドルグループ・yosugala（ヨスガラ）のメンバー・汐見まといが、MySPA!の人気企画「旬撮ガール」2026年6月特集に登場。5週連続で撮り下ろしグラビア100枚が公開されており、「プールサイドでセクシー＆ラグジュアリー」と「優雅に魅せるパーフェクトボディ」をテーマにした最新カットが公開された。
【写真】シャンパンを手にプールサイドにたたずむ汐見まとい
「旬撮ガール」は、毎月注目の女性をピックアップするMySPA!の人気コーナー。6月は、“ハカナ系美少女”の異名を持つ汐見を特集し、毎週金曜正午に異なる衣装やシチュエーションのグラビアを配信している。
今回公開された「プールサイドでセクシー＆ラグジュアリー」では、シャンパンを手にプールサイドにたたずむ姿を披露。サングラスをかけた洗練された雰囲気と、抜群のプロポーションでリゾート感あふれる世界観を表現している。
一方、「優雅に魅せるパーフェクトボディ」では、淡いブルーのビキニ姿で登場。ポニーテール姿とともに、豊かなバストラインや引き締まったウエスト、健康的なスタイルを披露し、王道グラビアらしい魅力を放っている。
汐見は、東京都出身。T153・B87・W59・H91。'22年、アイドルグループ・yosugala（ヨスガラ）のメンバーとしてデビュー。 “ハカナ系美少女”の異名とは裏腹に、ステージでの圧倒的なパフォーマンス力と歌声で魅了する。洗練されたルックスとプロポーションでグラビア界でも注目を集める。'25年10月には、NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」に出演。同年12月には、グループがメジャーデビューを果たした。
【写真】シャンパンを手にプールサイドにたたずむ汐見まとい
「旬撮ガール」は、毎月注目の女性をピックアップするMySPA!の人気コーナー。6月は、“ハカナ系美少女”の異名を持つ汐見を特集し、毎週金曜正午に異なる衣装やシチュエーションのグラビアを配信している。
一方、「優雅に魅せるパーフェクトボディ」では、淡いブルーのビキニ姿で登場。ポニーテール姿とともに、豊かなバストラインや引き締まったウエスト、健康的なスタイルを披露し、王道グラビアらしい魅力を放っている。
汐見は、東京都出身。T153・B87・W59・H91。'22年、アイドルグループ・yosugala（ヨスガラ）のメンバーとしてデビュー。 “ハカナ系美少女”の異名とは裏腹に、ステージでの圧倒的なパフォーマンス力と歌声で魅了する。洗練されたルックスとプロポーションでグラビア界でも注目を集める。'25年10月には、NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」に出演。同年12月には、グループがメジャーデビューを果たした。