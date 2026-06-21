6月20日、韓国・インスパイアアリーナで開催された『第35回 SEOUL MUSIC AWARDS』にLE SSERAFIMが出演。エネルギッシュなステージで会場を熱く盛り上げた。

【映像】すごすぎるカズハの開脚、圧巻パフォーマンス披露

LE SSERAFIMは、日本人2名を含む5人組ガールズグループ。2022年にデビューし、「SPAGHETTI」「CRAZY」などのヒット曲が世界中で人気を集めている。5月には2ndアルバム『'PUREFLOW' pt.1』でカムバックし、楽曲のユニークな世界観が話題に。7月からは二度目のワールドツアーがスタートし、8月には『SUMMER SONIC 2026』に出演することが決まっている。

三冠受賞「チェウォンさん、愛してます！」メッセージも

LE SSERAFIM はThe Best Award、World Best Artist Award、The Best Musicの3つの賞を受賞。The Best Awardsの受賞が発表されると、サクラが日本語で「いつも応援してくださるFEARNOT（LE SSERAFIMのファンダム名）に、これからもステージを通して恩返しできるアーティストになります」とファンに向けて感謝を伝え、World Best Artist Awardのスピーチではユンジンが「世界最高の歌手になるというのが常に夢ですが、FEARNOTのおかげで一歩近づけたと思います」と笑顔でコメント。

さらに多くの人に愛された楽曲に送られるThe Best Musicのスピーチでは、ユンジンが受賞をうけて「（楽曲が）たくさん愛されたことを証明していると思います」と喜びを語り、今後も「自分たちだけのカッコいい音楽を作って、みなさんにも共感してもらえるような話を曲にしたいです」と意気込んだ。そして最後には、首の痛みのため活動を休止しているリーダー・チェウォンに向けて「チェウォンさん、愛してます！」とメンバーたちがそれぞれにハートを作り、グループの絆を感じさせた。なおチェウォンは18日、活動再開することを発表している。

この日、LE SSERAFIM はステージも披露し、レザーやレオパード柄など、モノトーンをベースにしたワイルドな衣装を身にまとって登場。大ヒット曲「SPAGHETTI」が会場に流れ出すと、ユンジンはクールで伸びやかな歌声を聴かせ、ウンチェは長い手足を生かしたダイナミックなダンスで会場を圧倒する。

続いて披露した「BOOMPALA」では、真似したくなるキャッチーな振り付けや頭から離れなくなるフレーズはもちろん、スタートから楽しませるサクラのキュートな表情や大胆に足を開く振り付けも難なくこなすカズハなど、どこをとっても唯一無二なステージを作り上げ、チェウォンの欠席を感じさせないほどにパワフルなパフォーマンスで観客を盛り上げた。

視聴者からは、「ルセラ綺麗」「サクラ、痩せた？」「ズハかっこいい」「サクラのピンクヘア似合う」「カズハの開脚すごい」「最高やん」「本当美女ばっか」「チェウォン待ってるよ〜」など、高いパフォーマンス力や表現力への称賛の声が集まった。（『SEOUL MUSIC AWARDS』／ABEMA K-POPチャンネル）