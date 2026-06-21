FIFAワールドカップ2026に臨んでいるサッカー日本代表は日本時間21日にチュニジアと対戦。サッカー解説者の北澤豪さんは監督を交代したチュニジアを警戒しました。

チュニジアはグループステージ第1節のスウェーデン戦に1-5と大敗したあと、前監督のサブリ・ラムシ氏を電撃解任。エルベ・ルナール新監督の指揮の下で日本と対戦します。

監督の電撃交代劇に、北澤さんは「ワールドカップではなかなかないこと」とコメント。続けて「監督が代わって何が嫌かというと、今までの情報が全部白紙になる。どんな戦い方をしてくるか分からないので分析ができない」と警戒心を強めます。

そのルナール監督は前回大会ではサウジアラビアを指揮。グループステージの戦いでは、最終的に大会を優勝したアルゼンチンを撃破し金星を挙げました。

さらにその後4月までサウジアラビア監督を務め、日本とは1勝1敗1分けと五分の戦いを繰り広げています。「日本に合わせた戦術を入れてきたりしていたので、(日本としては)戦い方として難しい」と語った北澤さん。

日本との一戦に向けては「時間がないので基本的にはベースの堅守速攻に戻してくるのではないか」と分析。そんな相手に対し、日本代表には「0-0の状態が続いてしまうと焦りがでてきてしまうので、点を取る形をどれだけやれるか」とアドバイスしました。

(6月20日放送 日本テレビ『シューイチ』を再構成)