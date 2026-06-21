お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」の吉村崇(45)が20日、自身が出演するYouTubeチャンネル「みちょぱ吉村のマブマブTV」で、第1子が誕生したことを報告した。



【写真】抱っこひもで赤ちゃんの人形を大事そうに抱える

この日は「【爆買い】みちょぱに出産お祝い！！実は吉村崇も報告！！」と題した動画が公開され、2月5日に第1子妊娠を公表したみちょぱのために、ベビー用品店で出産祝いのプレゼントを購入するという企画が行われた。



吉村は店舗スタッフから新生児向けのおすすめ商品の説明を受け、チェックしながら購入を開始。子供をあやすシリコンボールを見る場面で、みちょぱ用に購入した後に吉村が「僕用のも買っていいですか？」と突然の発言。撮影スタッフから「僕用って何ですか？」とツッコミが入り、それに対して吉村は「言ってないけど、ウチも6月なのよ」と明かし、「第一子誕生おめでとうございます！」とテロップが流された。



また、出産に向けては妻から「いよいよ怒られたんですよ。『本当に何にもやってない』って」と話した。



このサプライズ発表に「吉村さんも第一子おめでとうございます！こう言う形で発表されるとはね！」「仕事も育児も頑張ってね！」「芸能界ベビーラッシュですね！おめでとうございます」「吉村さんすでにパパの顔してますね～」といった声が寄せられた。



吉村は2025年1月に一般女性との結婚を発表している。



（よろず～ニュース編集部）