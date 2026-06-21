パラグアイとトルコの一戦で起きた

北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月19日、グループDの第2節でパラグアイ代表とトルコ代表が対戦。

前半アディショナルタイムに新ルールが適用されたワンシーンが「知らなかった！」「癖付いてるから大変そう」など注目を集めている。

試合は前半アディショナルタイム、 プレーが止まった場面で両チームの選手が入り乱れ、あわや乱闘騒動に。小競り合いの外でパラグアイのMFミゲル・アルミロンがトルコの選手に口を手で隠して何かを発言したところに、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）が介入し、オンフィールドレビューが実施され、アルミロンにはレッドカードが提示された。

国際サッカー評議会（IFAB）が4月28日、協議規則の改正を行い決まった新ルールが適用された。差別的な発言を隠す目的で、口を覆いながら相手選手や審判とやり取りした場合、発言の内容は関係なく一発退場の対象となる。新ルール適用による初めての退場者となった。

SNSでも史上初の出来事に「癖付いてるから大変そう」「今大会は色々と気を付けないと」「知らなかった！」「このルールはしっかり認識しておきたい！」「雰囲気やばかった」「主審めちゃくちゃ怒ってる」などコメントが寄せられ、まさかの判定シーンが注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）