◇W杯北中米大会1次リーグE組 コートジボワール1―2ドイツ（2026年6月20日 トロント）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグE組第2戦は20日（日本時間21日）に行われ、白星発進のコートジボワール（FIFAランク30位）がドイツ（同9位）に1―2と逆転負け。勝ち点1を目前にした後半アディショナルタイムに失点。勝ち点3から伸ばすことが出来なかった。

初戦でエクアドルを下し白星発進のコートジボワールは4度のW杯優勝を誇る強豪ドイツと激突。開始直後は劣勢の展開だったがハイドレーションブレーク（飲水タイム）後のチャンスを生かした。

前半30分、FWのY・ディオマンデ（ライプチヒ）が左サイドから鋭いクロスを入れるとMFディアロ（マンチェスターU）が右足シュート。これは相手DFに防がれたが、こぼれ球をMFケシエ（アルアハリ）が右足で押し込み先制ゴールを奪った。

しかし後半23分、途中出場のFWウンダフ（シュツットガルト）にゴールを許し1―1の同点。さらに勝ち点1を目前にした後半アディショナルタイムにもFWウンダフにゴールを許し無念の逆転負け。1次リーグ最終戦となる第3戦では25日（日本時間26日）に同国史上初となる決勝トーナメント進出を懸けキュラソーと対戦する。