◇プロ野球セ・リーグ 巨人1ー0中日（6月20日、東京ドーム）

本拠地、東京ドームでの初白星を挙げた巨人のウィットリー投手について、杉内俊哉投手チーフコーチは「ボールも走っていましたし、変化球もゾーン内にいっていた」と評価しました。

「ああいうピッチャーはフォアボールとか、コントロールとか（いろいろ）言ってしまうと、いいところが消えちゃう可能性がありますからね。思い切って腕を振らせる環境を作っていければいいかなと思います」

シーズン当初はこれまでのアメリカでの経験から80球から90球程度で交代するという考えだった首脳陣ですが、ここにきて本人が「もっと投げられる」と直訴。前回の西武戦くらいから、投げられるイニングが増えてきました。

この日はベンチ全員が「ヒットを打たれるまで」と心を一つにして見守っていたそう。ブルペンでも1つアウトを取るごとに歓声が上がっていたといいます。村松開人選手にセンター前ヒットを許し、交代となりましたが、杉内コーチは拍手をおくりました。

「カーブでカウント取れたり、フォークを投げ出したりとか、何とか日本の野球に順応しようというのが見える。日本は盗塁も多い。クイックはまだまだそこまで速くないですが、自分なりに頑張ってるなと思います」

アメリカと日本の野球の違いに頭を悩ませることも多いと話したウィットリー投手。これで3勝3敗と成績をイーブンに戻し、貯金を積み重ねていきたいところです。