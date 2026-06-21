「もう悔しさしかないです」

【衝撃画像】顔に似合わず筋肉バキバキ…“上半身裸になった”久保建英25歳を写真で見る

4年前のカタールW杯、クロアチア戦にPK戦で負けた後、久保建英（25）は、力が抜けたような表情でそう言った。



久保建英 ©JMPA

前回のカタールW杯で久保が味わった悔しさ

悔しさ――。

それは、いろんな要素をごった煮にしたような複雑なものだった。日本代表がチームとして歴史を作れずに終わったこと。流れのなかでの勝敗ではなく、PKで敗れてしまったこと。そして、初めてのW杯で、ドイツ戦とスペイン戦でスタメン出場できたが、いずれも前半だけのプレーで交代したこと。

とりわけ、スペイン戦での途中交代は、よほど悔しかったらしく、「コンディションが良かったので、このままやってやろうと思ったら交代だったので、悔しかったです。次は前半で交代させられないようにチャンスがあったら結果を残していきたいと思います」と、唇を嚙みしめた。

2戦目のコスタリカ戦では出番なく、決勝トーナメント1回戦のクロアチア戦はスペイン戦後に体調不良になり、ベンチ外になった。結局、そのまま久保はゴールという部分で結果を出すこともできず、初めてのW杯は不完全燃焼のままで終わった。

「日本の至宝」と称されたサッカーの天才

久保は、早くから天才肌の選手として有名だった。

バルセロナの下部組織に10歳の時に所属し、高い技術と戦術眼で攻撃を活性化する力は、国内外で評価され、「日本の至宝」と言われた。2017年、16歳の時にFC東京とプロ契約を結び、19年6月にはレアル・マドリーに完全移籍。その後はマジョルカ、ビジャレアル、ヘタフェなどでプレーした。だが、思うような結果を出せなかった。

2022年7月にレアル・ソシエダに完全移籍を果たした。その2022‐2023シーズンは35試合で9得点を挙げ、個人としてキャリアハイの成績を残した。そのシーズンにカタールW杯が開催されたのだが、カタールW杯前の前半戦は12試合2得点、W杯後は23試合で7得点と、ゴールを重ねた。カタールでの悔しさを試合にぶつけたのだ。

久保の強みは、サッカーだけではなく、言語力にある。

スペイン語、カタルーニャ語、英語はほぼ問題がない。

レアル・ソシエダが国王杯で優勝した際、パレード後のトークではスペイン語でファンやチームメイトの爆笑を誘うコメントを発するなど、ネイティブ・レベルでコミュニケーションできるところは、語学に苦しむ日本の選手にとっては、うらやましい限りだろう。サッカーはボールを蹴るだけではチームメイトとの理解は深まらず、どうしても言葉が必要なのだ。

本田圭佑は「服ぐらい脱がしたってくれ」と…“上半身裸でアピールする”意外な一面

また、冷静そうに見えて、勝負になるとかなり熱くなる。カタールW杯でドイツ戦に勝利した瞬間、久保はスパイクを履くのを忘れ、裸足のままピッチに飛び出して行った。その姿を見たチームメイトにゲラゲラと笑われた。

ゴールシーンも熱い。チームでゴールを決めるとユニフォームを脱いで、上半身裸でサポーターにアピールする。クリスティアーノ・ロナウドと同じスタイルでそれが大好きなのだが、監督から「イエローをもらうから脱ぐな」と言われている。それでもおかまいなしに感情を爆発させて、脱ぐ。

本田圭佑は「1ゴールに人生を賭けているんだから服ぐらい脱がしたってくれ」と久保のゴールパフォーマンスを擁護していた。普段はクールを装うが、チームメイトにイジられるのもまんざら嫌いではない。頭の回転が速く、チームメイトや記者とのやりとりで絶妙な切り返しを見せる。イジるのもうまい。

カタールW杯では赤く髪を染めた長友佑都に「トレーニングパートナー？」と声をかけ、笑いを取っていた。長らく「クボ君」と呼ばれた久保は、今やリスペクトを添えて「久保選手」と呼ばれるようになり、ピッチの内外で存在感が増すばかりだ。

次のW杯では爆発すると思われたが…「左太もも裏の肉離れでチームを離脱」

今回のW杯最終予選を戦う日本代表において久保は、南野拓実や前田大然らとポジションを争い、確固たるレギュラーは確約されてはいなかった。風向きが変わったのは昨年のブラジル戦だろう。左足首痛で54分限定の出場だったが、世界トップレベルのブラジルに対して中盤でドリブル、パスと技術の高さを披露し、ひたすら攻めた。

もともと堂安との連携は良かったが、それが研ぎ澄まされてきたような感すら受けた。そこから非常にいい流れに乗り、リーグ戦でも12月20日のレバンテ戦でゴールを決めると、その後は2試合連続でアシストを決めた。

次のW杯では久保が爆発するだろう。

そんな予感を秘めたプレーを見せていた。

だが、いい流れの時ほど慎重になるべきだった。

1月18日、バルセロナ戦で久保は左太もも裏の肉離れを受傷し、チームから離脱した。当時はすでに南野が左膝前十字靱帯断裂の重傷を負い、久保もW杯に向けて大丈夫かと危惧された。

時間はかかったが、4月11日の試合で3か月ぶりに試合に出場し、1アシストを記録、完全復帰を果たした。久保は、戦いの世界に戻って来たのだ。怪我をして、メンタル的にも一段とタフになって。

5月、日本代表の発表を4年前と違う気持ちで聞いた。

「今回は、（代表に）選ばれるとは思っていました。そういった意味では前回とは違った立ち位置にいるとは思いますし、結果に対して責任ある立場にいると思っています。その結果を出すために前回大会よりは個人的にいろいろ意見をしていきたいなと思います」

チームの主軸という自覚から生まれた言葉だ。

「タケにつけてもらってうれしい」南野拓実の8番を背負ってプレーするワケ

これから対戦するチームについては、「いかに決勝トーナメントにピークを持っていけるか」ということを重視している。

攻撃については、「流動性を持たせないといけないと思うので、選手がポジションを捨てるじゃないですけど、飛び越えてワンサイドに（人数を）かけるっていうのも大事になってくるのかなと思います」と、右サイドで攻撃をともに組む堂安律と同じことを言っていた。

レベルが高い選手同士が同じ意識でプレーすれば、攻撃の火力はいっそう激しさを増すだろう。

背番号は、怪我のためにメンバー入りできなかった南野の8番を背負う。自ら南野に連絡をして、8番の譲渡を認めてもらった。「南野の分も」という思いもあるだろうが、クールな久保はそんな話はしない。だが、メンターとしてチームに合流した南野は「タケに（8番を）つけてもらってうれしい」と語っており、久保のプレーを常に見ているだろう。

今回の北中米大会、初戦のオランダ戦で左膝を負傷し、グループステージでの復帰は厳しい状況と報道されている。きっといろんな思いを抱えているだろう。それでも久保は、4年前、チームに貢献できなかったこと、前半しかプレーできなかったこと、あらゆる悔しさを今回、W杯の舞台でしっかりと晴らす。

たぶん、それらをクリアしていくことが、彼がサッカー選手としてさらに大きく成長していくために必要なことなのだ。

（佐藤 俊）