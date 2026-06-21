仕事ができる人は「会社の目標だから」と言わない。では、どう言う？

会社から課された目標を見て「どう考えても無理だ」と思いながら、それでも黙って受け入れている――そんな上司は多い。しかし著者は、その「受け入れること」こそが、部下にとっても自分にとっても最悪の選択だと言う。SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超える「にっしー社長」こと西原亮氏の著書、『コンサル時代に教わった 仕事ができる上司の当たり前』をもとに、誰でも「しごでき」になれる 令和の仕事の基本 を解説する。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）

「無理でも達成しなければ」という絶望から、抜け出す

上司になると、会社から目標が降りてくる。

現場を見ていれば、 これは無理だ とわかる。

しかし 上から言われたことだから と、そのまま受け入れてしまう――

この「黙って飲み込む」姿勢が、実は最も避けるべきことだ。

著者はここで、重要な視点を提示する。

現場のリアリティを最もよく知っているのは、上司でも経営層でもなく、あなた自身だ。

その「現場の事実」は、交渉の最強の武器になる。

リーダーには「交渉する特権」がある



もしそうなら、思い出してください。あなたは部下をまとめるチームのリーダーです。

リーダーには「交渉する特権」が与えられています。

現場のリアリティを最も知っているのは、あなたの上司でも、経営層でもなく、あなた自身です。

「机上の空論」に対して、「現場の事実」を武器にNOを突きつけ、達成できる条件（目標）を設定し直す権利があります。

何も交渉しないまま、できない目標を鵜呑みにして、結果的に未達になってしまうことが、部下にとっても自分にとっても一番の評価ダウンとなります。 上司になると、盲目的に「会社から言われた目標は、無理だとしても達成しなければならない」という絶望を感じていないでしょうか？もしそうなら、思い出してください。あなたは部下をまとめるチームのリーダーです。リーダーには「交渉する特権」が与えられています。現場のリアリティを最も知っているのは、あなたの上司でも、経営層でもなく、あなた自身です。「机上の空論」に対して、「現場の事実」を武器にNOを突きつけ、達成できる条件（目標）を設定し直す権利があります。何も交渉しないまま、できない目標を鵜呑みにして、結果的に未達になってしまうことが、部下にとっても自分にとっても一番の評価ダウンとなります。 ――『仕事ができる上司の当たり前』（西原 亮 著）より

著者が言う「交渉する特権」とは、現場の事実をもとに、達成できる条件を設定し直す権利だ。

この目標は机上の空論で、現場では次の理由で達成が難しい と、

データと事実を根拠に上に交渉することは、リーダーの仕事の一部だ。

交渉することは、わがままではない。

何も言わずに「できない目標」を受け入れ、結果として未達になることの方が、はるかに大きな評価ダウンになる。

部下にとっても「無理な目標に向かって走らされた」という体験は、モチベーションと信頼を大きく損なう。

「NOと言える上司」が、チームを守る

上に対してNOを言えることは、部下にとって最も頼もしい上司の姿の一つだ。

うちの上司は、無理なことは無理と言ってくれる。

そう思われる上司のもとで、部下は安心して力を発揮できる。

もちろん、交渉する際は感情ではなく「現場の事実と数字」を根拠にすることが大前提だ。

「無理です」だけでは交渉にならない。

「この条件なら達成できる」という対案をセットで提示することで、はじめて交渉になる。

次に「無理な目標」が降りてきたとき、黙って受け入れる前に「現場の事実を根拠に交渉する」という選択肢を思い出すことだけでいい。

（本記事は、書籍『コンサル時代に教わった 仕事ができる上司の当たり前』をもとに作成しました）