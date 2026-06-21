仕事ができる人は「会社の目標だから」と言わない。では、どう言う？
会社から課された目標を見て「どう考えても無理だ」と思いながら、それでも黙って受け入れている――そんな上司は多い。しかし著者は、その「受け入れること」こそが、部下にとっても自分にとっても最悪の選択だと言う。SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超える「にっしー社長」こと西原亮氏の著書、『コンサル時代に教わった 仕事ができる上司の当たり前』をもとに、誰でも「しごでき」になれる令和の仕事の基本を解説する。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）
「無理でも達成しなければ」という絶望から、抜け出す
上司になると、会社から目標が降りてくる。
現場を見ていれば、
これは無理だとわかる。
しかし
上から言われたことだからと、そのまま受け入れてしまう――
この「黙って飲み込む」姿勢が、実は最も避けるべきことだ。
著者はここで、重要な視点を提示する。
現場のリアリティを最もよく知っているのは、上司でも経営層でもなく、あなた自身だ。
その「現場の事実」は、交渉の最強の武器になる。
リーダーには「交渉する特権」がある
もしそうなら、思い出してください。あなたは部下をまとめるチームのリーダーです。
リーダーには「交渉する特権」が与えられています。
現場のリアリティを最も知っているのは、あなたの上司でも、経営層でもなく、あなた自身です。
「机上の空論」に対して、「現場の事実」を武器にNOを突きつけ、達成できる条件（目標）を設定し直す権利があります。
何も交渉しないまま、できない目標を鵜呑みにして、結果的に未達になってしまうことが、部下にとっても自分にとっても一番の評価ダウンとなります。
――『仕事ができる上司の当たり前』（西原 亮 著）より
著者が言う「交渉する特権」とは、現場の事実をもとに、達成できる条件を設定し直す権利だ。
この目標は机上の空論で、現場では次の理由で達成が難しいと、
データと事実を根拠に上に交渉することは、リーダーの仕事の一部だ。
交渉することは、わがままではない。
何も言わずに「できない目標」を受け入れ、結果として未達になることの方が、はるかに大きな評価ダウンになる。
部下にとっても「無理な目標に向かって走らされた」という体験は、モチベーションと信頼を大きく損なう。
「NOと言える上司」が、チームを守る
上に対してNOを言えることは、部下にとって最も頼もしい上司の姿の一つだ。
うちの上司は、無理なことは無理と言ってくれる。
そう思われる上司のもとで、部下は安心して力を発揮できる。
もちろん、交渉する際は感情ではなく「現場の事実と数字」を根拠にすることが大前提だ。
「無理です」だけでは交渉にならない。
「この条件なら達成できる」という対案をセットで提示することで、はじめて交渉になる。
次に「無理な目標」が降りてきたとき、黙って受け入れる前に「現場の事実を根拠に交渉する」という選択肢を思い出すことだけでいい。
（本記事は、書籍『コンサル時代に教わった 仕事ができる上司の当たり前』をもとに作成しました）