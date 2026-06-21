昨今、蕎麦粉を使ったガレットが注目されています。甘いだけじゃない、食事系も充実した“おとな向き”なひと皿が集まりました。紅茶やワイン、シードルなどとともに軽やか気分でお楽しみください。

本場仕込みのガレットを一軒家のクレープリーで『La Blanche Hermine（ラ・ブランシュ・エルミン）』＠新井薬師

フランス・ブルターニュの郷土料理・ガレットは、平たく言えば蕎麦粉のクレープ。現地ではそれを出す専門店を”クレープリー”と呼ぶ。

「カフェというよりは、食事を楽しむレストランなんですよ」。

そう教えてくれた店主の今野夫妻は、東京の専門店で腕を磨き、本場ブルターニュでも経験を重ねた。

美しい黄金色のガレットは、2種類の蕎麦粉をブレンドすることで生地のサクサク感を増している。ブルターニュの塩田でつくられるゲランドの塩を使い、バターは惜しまず、チーズはナチュラルなものだけ。

ガレットコンプレット1280円、グラスシードル850円

『La Blanche Hermine（ラ・ブランシュ・エルミン）』（左）ガレットコンプレット 1280円 （右）グラスシードル 850円 卵、チーズ、ジャンボンブラン（ハム）の基本のガレット

定番の「コンプレット」は、蕎麦粉のいい香りが広がり、本場さながらの生地が味わえる。蕎麦粉を支えるバターとチーズの風味は豊かだが、それでいて、けっして重すぎないのもいい。

フランスを愛するふたりは静かな住宅街に店を開いた。

「味だけでなく、その背景にある文化までも伝えたいんです」。そんな思いが詰まったクレープリーなのだ。

『La Blanche Hermine（ラ・ブランシュ・エルミン）』店主 今野亮さん、あずささん 穏やかなおふたり

店主：今野亮さん、あずささん「季節のおすすめのガレットも楽しんでください」

『La Blanche Hermine（ラ・ブランシュ・エルミン）』フランスを思わせるインテリアの店内

［店名］『La Blanche Hermine（ラ・ブランシュ・エルミン）』

［住所］東京都中野区新井3-11-1

［電話］03-6885-9624

［営業時間］レストラン：11時〜16時（LO）、テイクアウトは〜18時

［休日］月〜水

［交通］西武新宿線沼袋駅南口から徒歩約10分

くるりと巻いて、お箸で食べる日本らしい着地点『Fleur de Sarrasin（フルール ド サラザン）』＠浅草

クルクルッと巻かれたガレットを、箸でいただく。こりゃあ楽しい。巻くことで、すべての具をひと口で味わえるのもすごい。ハム、卵、チーズの基本形に、ちりめん山椒を加えたガレットは、思いがけないほど相性がいい。

黒ガレット（卵、チーズ、ハム、ちりめん山椒）1590円、黒ガレット（あいち鴨もも肉のコンフィ）1990円、OK，ADAM1890円（ボトル）

『Fleur de Sarrasin（フルール ド サラザン）』（手前）黒ガレット（卵、チーズ、ハム、ちりめん山椒） 1590円 （奥）黒ガレット（あいち鴨もも肉のコンフィ） 1990円 （ドリンク）OK，ADAM 1890円（ボトル） 山椒のピリッとした刺激が蕎麦を引き立てる。鴨肉のコンフィに沿えた、柚子胡椒クリームがまた絶妙

シードルを合わせればさらにおいしく、添えられた蕎麦ツユをチョンとつけると、また違った表情を見せる。わざわざ足を運ぶフランス人も、こんな食べ方があったのかと、目を見張るというのもよくわかる。

店を営む玉越夫妻は、ブルターニュに5年滞在。それぞれクレープリーとシードルの醸造所で、技術と知識を深めた。でもあえて、日本でしかできないことをやろうと、国産の蕎麦と食材にこだわったガレットと、国産シードルの店を開いた。

農家から届く蕎麦は、食事系には全粒粉、スイーツには更科と2種類を使い分け、蕎麦前のように楽しめるつまみも揃う。日本の蕎麦文化とガレットが出合った、世界にひとつの江戸前ガレットだ。

『Fleur de Sarrasin（フルール ド サラザン）』店主 玉越幸雄さん、友香さん 玉越ご夫妻

店主：玉越幸雄さん、友香さん「テイクアウトやコースもあるので使い分けて楽しんで」

『Fleur de Sarrasin（フルール ド サラザン）』

［店名］『Fleur de Sarrasin（フルール ド サラザン）』

［住所］東京都台東区西浅草2-14-2インパレス1・1階

［電話］03-6876-1851

［営業時間］11時45分〜15時（14時LO）、17時45分〜23時（21時半LO）

［休日］不定休

［交通］つくばエクスプレス浅草駅A1出口から徒歩約1分

深大寺の蕎麦粉で作る調布愛にあふれたガレットを食べに行こう『Oklm（オーケーエルエム）』＠布田

この場所で店をやるならどうする？そう考えたとき、頭に浮かんだのが深大寺の蕎麦だった。そこから、ガレット専門店を開くことに。

調布市は都市型農業が盛んな土地でもあり、地元農家から新鮮な野菜が手に入るのも後押しになった。

「ガレットは、何でも受け止めてくれる料理。朝ご飯にもなるし、パスタのソースの組み合わせなんかもヒントになる。いろんな可能性を感じます」と店主の中村聡さん。

ガレットコンプリートプロシュート1400円、国産クラフトシードル850円〜

『Oklm（オーケーエルエム）』（左）ガレットコンプリートプロシュート 1400円 （右）国産クラフトシードル 850円〜 卵とチーズに生ハムをトッピング。ホップの香り漂うドライなシードルと相性抜群

前職で数々の飲食店立ち上げに関わったというだけに、その引き出しの多さも武器だ。

「アボカドベーコンエッグ」はまるでアメリカの朝ご飯のようなノリが楽しいし、ピザを思わせる「4種のチーズはちみつ付き」といったメニューもある。

生地は二八風に少量の小麦粉を加え、旨みが増す昆布水を使う。意外にもトッピングに散らした青ねぎは、ほどよく油を切ってくれる隠し味。こうした工夫を重ねて、この街らしいガレットが生まれたのだ。

『Oklm（オーケーエルエム）』店主 中村聡さん アイデアにあふれる店主

店主：中村聡さん「こだわりのシードルやナチュラルワインを飲みながら楽しんで」

『Oklm（オーケーエルエム）』コンクリート打ちっぱなしのおしゃれな空間

［店名］『Oklm（オーケーエルエム）』

［住所］東京都調布市国領町5-70-11

［電話］042-444-7775

［営業時間］11時〜17時（16時LO）、不定期で金・土の18時〜22時（21時半LO）も営業

［休日］月※祝の場合は翌日休

［交通］京王線布田駅南口から徒歩約1分

アイデア豊富なガレットと看板犬のお出迎えでゆったりくつろぐ『Un Chat noir（アン シャ ノワール）』＠下井草

あるとき食べたガレットのおいしさに、すっかり虜になったシェフの長島智成さん。そこから一気にガレットへと舵を切り、姉とふたりで専門店を始めてしまった。

独学でのスタートだったが、試行錯誤を重ね、いまでは仕上がりの美しさに惚れ惚れするようなガレットを焼く。国産の蕎麦粉を使ったガレットは、こんがりと焼かれていて、食べれば軽やか。

人気の「スモークサーモンとアスパラガスのガレット」は、みずみずしいアスパラやディルの爽やかさが、イタリアンの前菜を思わせる。

スモークサーモンとアスパラガスのガレット1700円、グラスシードル700円

『Un Chat noir（アン シャ ノワール）』（左）スモークサーモンとアスパラガスのガレット 1700円 （右）グラスシードル 700円 シードルと一緒に楽しみたい味わいだ

具だくさんのサラダをのせたガレットや、季節の一枚、マルゲリータのようなピッツァ風ガレットなど、オリジナルメニューの楽しさやバラエティの豊富さも魅力だ。

そしてもうひとつの名物は看板犬。フレンチブルドッグのハク店長がフロアでのんびりと過ごしている。その姿を眺めるだけでも心温まる。このゆるっとしたムードこそ、実はこの店の一番のご馳走なのかも。

『Un Chat noir（アン シャ ノワール）』店主 長橋和さん、シェフ 長島智成さん 中央がハク店長

店主：長橋和さん、シェフ：長島智成さん「ワンちゃん連れでいらして下さるお客様も歓迎しています」

『Un Chat noir（アン シャ ノワール）』子供も楽しめるよう絵本などがある

［店名］『Un Chat noir（アン シャ ノワール）』

［住所］東京都杉並区下井草3-41-6グランジュール下井草102

［電話］なし

［営業時間］11時半〜18時、土・日・祝は〜19時半

［休日］月・火

［交通］西武新宿線下井草駅南口から徒歩約1分

撮影／貝塚隆、取材／岡本ジュン

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、絶品”おとなガレット”の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年5月号発売時点の情報です。

【画像】巻いて蕎麦ツユにつけて食べるガレットって!? 色々な楽しみ方を提案してくれるガレット専門店4選（28枚）