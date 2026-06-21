独占取材：国交省が明かした青崩峠攻略失敗の本音とは

「日本のトンネル技術が敗退した」--かつて市販の地図にそう書き込まれた峠がある。長野・静岡・愛知の3県にまたがる「青崩峠」だ。

長野県飯田市と静岡県浜松市を結ぶ三遠南信自動車道の難所として知られるこの地は、世界第一級の巨大断層「中央構造線」と併走し、地質が極めて脆い。ここに半世紀近くにわたって高速道路を通そうとする壮絶なプロジェクトが続いてきた。

なぜこれほどの難工事になったのか。そして日本の土木技術はいかにして不可能を可能にしたのか。知られざる青崩峠の全貌に迫る。（第4回／全4回）

※本記事は、もへじ著『ニッポンの土木 執念の難工事』（彩図社）の一部を抜粋・編集した、ダイジェスト版です

前回記事『すれ違いも不可能！“冬は通行禁止”の危険な林道に直結する「廃墟化したS字の高速道路」の正体とは』より続く。

青崩峠を超えるハイパー軟弱地盤

ところが第3回の冒頭で述べたように、工事開始の段階になって三遠南信道の建設計画が正式に決まったため、経費削減のため「青崩峠道路」を高速道路として建設することになった。

だが、そうなると初期案のヘアピンカーブだらけの林道は使えない。ならば問題のある区間をすべて1本の長大トンネルで一気に通過してしまおうという、大胆な計画へと変更されていたのだった。

それが上図の「草木・兵越ルート最終案」である。

そして北側の兵越トンネルのルートが決まったことで詳しい調査が行われた結果、「兵越峠は道路工事に絶望的なほど向いておらず、青崩峠をも上回るハイパー軟弱地盤である」という衝撃的な事実が判明したのだ。

実はこの経緯は、どの役所もマスコミもまとめて記録していない。筆者はありとあらゆる文献・ウェブサイト・当時の新聞を読み漁り、自身の実地調査も踏まえた上で国土交通省の青崩峠に詳しい部署に直接問い合わせることで、ようやく真相を確認した。質問があまりに具体的だったためか、「道路に興味があるただの趣味人」と名乗ったにもかかわらず、担当者に「どこかの関係者か、マスコミか？」と警戒されたほどだ。

その担当者はこう語った。「これまでは、たとえ調査の予測以上に岩盤が脆くても、日本の土木技術をもってすれば、たいていは克服できた。それでも厳しければ、少しルートを変えることで解決できた。しかし中央構造線はそんなレベルではない」。そして「決して適当な仕事をしたわけじゃない。どうか理解してほしい」と本音を明かしてくれた。

（※なお、朝日新聞も2009年に同様の取材を行っており、国交省は「草木トンネルはもともと国道の分断区間解消のために計画したもの。最終的に高速道路としても使えるようにしたが、その先のルートは決めていなかった」と回答している）

草木・兵越ルート→青崩峠トンネルへ…ルートを大幅変更

これ以上の建設が絶望的と判断した国交省（旧建設省）は、自らの見積もりの甘さを認め、工事を強行するのではなく2002年に「青崩峠道路懇談会」を開催した。有識者や地元住民から広く意見を集め、ルートを再検討するためだ。

懇談会に臨む職員たちは並々ならぬ準備を行った。税金の無駄遣いと批判されることを覚悟の上で、建設の可能性があるすべての地域の地質と、工事が周辺の動植物の生態系に与える影響を徹底的に再調査し、その結果とともに4つのルート案を提示したのだ。それが下記の図である。

2002年7月から12月にかけて行われた意見交換の結論は以下のとおりだ。

まず、草木トンネルを活用して兵越トンネルを掘る初期案（D案）と最終案（A案）は、地盤が極めて脆く崩壊の危険性が高い上、自然破壊の影響も大きく費用も膨大なため除外。

青崩峠の西側を大きく迂回するC案は、危険な活断層と併走し工事費も最高額、貴重な生態系を破壊するおそれがあるとして退けられた。

最も建設成功の可能性が高いと判断されたのはB案--青崩峠から約500m離れた地点に1本の長大トンネルを掘り、一気に難所を抜けるルートだ。これが「青崩峠トンネル」である。

かつて建設不可能と判断された青崩峠のすぐそばにトンネルを掘る--なぜそれが今度は可能なのか。答えは技術の進歩だ。青崩峠の最初の調査が始まった1977年から懇談会が開かれた2002年までの25年間で、土木技術は大きく向上していた。実際に青崩峠トンネルの建設現場で指揮を執った安藤ハザマの所長は「30年前なら無理だっただろう」と語っている。

旧建設省が「青崩峠付近は掘削不可能。草木・兵越ルートを取る」と判断したのは、当時の施術力では仕方のないことだった。青崩峠トンネルは21世紀最新の掘削技術を惜しみなく投入することを前提に、ようやく完成への見通しが立ったのだ。

詳しい経緯を知らない住民からは、この決定に対して不満の声が上がったものの、B案について地元や有識者からの同意が得られた。国交省は、工事を必ず成功させるため、2005年から長い年月をかけてさらに調査を積み重ね、万全の準備を整えて臨んだ。

高速道路とバイパスが合体「ハイブリッド高速道路」の誕生

見直されたのは青崩峠のルートだけではない。三遠南信自動車道の全体計画も抜本的に組み直されることになった。

全線開通の見通しが立たない三遠南信道と、改良の進まない国道152号--この二つの課題を同時に解決するため、両者を部分的に合体させることにしたのだ。

道路幅を片側2車線から1車線に縮小し、最高速度も時速80kmから60kmに引き下げる。国道の改良とバイパス建設で十分な区間はそれで対応する。高速道路と一般国道の両方の性質を併せ持つハイブリッド道路「地域高規格道路」のルールを柔軟に活用した、次世代の高速道路である。

こうして青崩峠道路は、新たなルートで仕切り直しとなった。半世紀近くにわたる試行錯誤の末に、ようやく現実的な完成への道筋が見えてきたのだ。

では、180億円をかけて建設した草木トンネルとインターチェンジはどうなったのか。そして新たな青崩峠トンネルの工事では、いかなる新技術が投入されたのか--その詳細は、ぜひ拙著『ニッポンの土木 執念の難工事』（彩図社）でお確かめいただきたい。

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