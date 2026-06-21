なぜ日本の裁判は「調書依存」から抜け出せないのか…終戦直後の治安悪化と深刻な裁判官不足が引き金だった

約1分の勾留質問で164日間勾留、検事の作文で作られる供述調書、証拠改竄や捏造……。

『おどろきの刑事司法 “犯罪者”の作り方』（村木厚子 著）では、冤罪に巻き込まれた著者がみた驚愕の刑事司法の実態が明かされています。

本記事では、〈裁判の真っ最中に被告人が絶叫…フランスの法学者が目撃した、明治の裁判所で行われていた拷問の実態〉に引き続き、現代の裁判官にも受け継がれている「調書万能主義」の実態について詳しく見ていきます。

（※本記事は村木厚子『おどろきの刑事司法』より抜粋・編集したものです）

なお続く取調べ中心主義・調書万能主義

いろいろと問題の多かった戦前の司法制度ですが、戦時体制下になると、さらに警察や検察のやりたい放題を許容する改悪が次々に行われました。

昭和16(1941)年制定の「国防保安法」や、同年に改定された「治安維持法」は、条文で警察官・検察官に被疑者・被告人を訊問する正規の権限を与え、その調書を「法令により作成した訊問調書」と位置づけました。翌17年施行の「戦時刑事特別法」は、供述調書の証拠能力についての制限を撤廃。これにより、予審判事以外が作成した調書の証拠能力を原則認めないとした「大正刑訴法」第343条は事実上失効し、検察官の捜査段階での調書が、裁判で証拠として全面的に認められることとなりました。

敗戦後の日本は、しばらくGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)に統治されました。

新しい刑訴法ができるまでの間、暫定的に施行された「刑訴応急措置法」は、被告人の自白調書について、「強制、拷問もしくは脅迫による供述でないこと、不当に長く拘禁された後の供述でないこと」などを条件に、証拠能力を認め、その規定を現行の刑訴法(昭和24〈1949〉年1月施行)に移し入れました。

任意性の問題さえなければ、捜査段階の供述調書が引き続き証拠とされ得ることになったのです。供述調書が一人称独白形式なのは、前述した江戸時代の「口書」以来の伝統というほかに、取調官の質問に供述者が「はい」「いいえ」で答える問答式に比べて、供述者が自由任意に喋った印象を裁判官に与えられやすい、つまり、「任意性の問題」をクリアする一助になるからです。

驚くことに、裁判官の多くは、「眼光紙背に徹して調書を読めば、その内容が嘘か本当かわかる。どの部分が本当で、どの部分は検察官の誘導や強制で答えているかを、誤りなく見抜くこともできる」と自信を持っているようです。「過信」としか思えませんが、それが明治36年の大審院判決で公認された裁判所の考え方で、21世紀の今日まで維持されているのです。

このように120年前の判例で示された“おかしな理屈”が今日に至るまで維持されています。戦後になり新しい刑訴法ができてからも、裁判所は、検面調書の証拠能力要件である「信用すべき特別の情況」があるかどうかを判断する基準として、明治時代の大審院判例を援用しています。この是非が問われた訴訟では、最高裁は「その供述の内容自体によって、信用性のある情況の存在を推知させる事由となり得る」との判断を示し、これを追認しています。

期待外れに終わった新刑訴法

現行刑訴法は、令状主義や勾留理由開示制度の採用、当事者主義の強化、証拠法(裁判において、事実の存否を証明するための証拠の能力や取扱いを規定する法律)の厳格化など、英米法の長所を重要な部分に取り入れたものです。制度全体としては、刑事手続を基本的人権尊重の方向へと大きく転換させるものとして、強い期待をもって迎えられました。

しかし、その期待が十分に実現されることはありませんでした。現行刑訴法が施行された当時は終戦直後で治安が悪化し、限られた数の裁判官で膨大な事件を処理せざるを得なかったため、捜査や公判は調書に依存せざるを得ませんでした。その結果、例外的な運用が常態化していきました。こうした実務が定着してしまった以上、今さら抜本的に改めることはできない──これが、検察や裁判所の現場に根強く残っている認識です。

そのため、英米法から取り入れられた制度上の長所は十分に生かされることなく、運用の実態は旧刑訴法的な発想へと引き戻されていきました。制度としては新しく生まれ変わったはずの刑事訴訟法は、実務のなかで次第に本来の理念を失っていったのです。

密室での取調べ、秘密交通権(逮捕・勾留中の被疑者・被告人が、立会人なしで弁護人と面会し助言を受けたり、書類や物の受け渡しをすることができる権利)の制限、「人質司法」、検察官手持ち証拠の不開示、調書の証拠採用における「原則と例外の逆転」、裁判官と検察官の親近性などの問題もあり、刑訴法第一条が求める「個人の基本的人権の保障」を全うすることは十全に果たされていません。

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さらに〈誠実な公務員だったのに突然の逮捕…村木厚子氏が驚き、怒り、絶望した日本刑事司法の「暗部」〉では、村木氏が逮捕された経緯を詳しくみていきます。

●特に言及のない限り、登場人物の所属・肩書、法律や制度の名称・内容は、すべて当時のものである

【つづきを読む】誠実な公務員だったのに突然の逮捕…村木厚子氏が驚き、怒り、絶望した日本刑事司法の「暗部」