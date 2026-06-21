「社長の謀反に社主家が激怒」宙に浮いた300万株めぐる京都新聞社で起きた《内部抗争》全内幕

二十数年前、京都新聞社内では、ある不穏な情報がささやかれていた。「300万株の行方」である。

'83年に死去した京都新聞オーナー家の前社長・白石英司は、巨額債務を遺していた。その処理の過程で、英司が生前、理事長を務めていた日本文化財団（以下、財団）保有の京都新聞株300万株が、許永中や山段芳春といった事件師の手へ渡りつつある――。そんな噂が社内を駆け巡っていた。

その噂はやがて現実となる。'90年11月、文部大臣の承認を経て、財団保有の300万株は、許が代表を務める国際教育アカデミーへ譲渡される。株券そのものは、山段のキョートファイナンスへ渡った。発行済み株式の4分の1にあたる300万株が、ついに外部勢力の手に落ちたのだ。

もっとも、京都新聞側には、最後の防衛線が残されていたのだが……。

【前編記事】『闇夜の京都新聞副社長宅《25年前の銃撃事件》その背後で繰り広げられたフィクサーとの「300万株争奪戦」』よりつづく。

「外戚」役員たちによる粛清が始まる

京都新聞株は譲渡制限株式だった。たとえ許・山段側が300万株の株券を握っても、名義の書き換えには京都新聞取締役会の承認が必要だった。京都新聞経営陣は、この「取締役会承認」を盾に、書き換えの阻止を図る。

'91年2月、国際教育アカデミーは、日本文化財団から取得した京都新聞株300万株について、名義の書き換えを要求する。京都新聞側は拒否したが、その過程で、取締役会は白石家側とそれ以外に分かれ、熾烈な権力闘争を繰り広げる。

社長の坂上守男、経理・総務を握る副社長の野村、そして浩子。さらに浩子の実弟・増田正蔵、いとこ・寺井謙一ら白石家「外戚」役員たちは、山段と深い関係を築いてきた役員の粛清に踏み切る。'91年6月の臨時役員会で、西村二郎専務と常務・監査役計3人が退任した。

京都新聞の社員たちが、当時の経営中枢の動きを詳細に記録した内部資料には、3人の退任について〈山段一派の追放〉と記されている。

「退任の理由を聞かせてくれ」

西村は坂上に問いただした。坂上は、「諸般の事情を総合的に判断」と答えただけだった。西村はその後、こう漏らしたという。

「退任させられる予感はあった。ただ、山段との関係について、私としては京都新聞内部で1人くらいパイプ役があってもいいと思ったまでだ」

この頃、KBSでは146億円の債務問題が表面化し、イトマン事件の捜査も及んでいた。KBSの経営はすでに破綻寸前だった。

九死に一生を得たはずの京都新聞だったが…

翌7月、許ら国際教育アカデミーは京都新聞社を相手取り、株式名義書換請求訴訟を京都地裁へ提起する。許がイトマン事件で逮捕される、わずか半月前のことだ。KBSの簿外債務処理をめぐる混乱が極限に達するなか、水面下では、京都新聞そのものの支配権をめぐる攻防が、法廷へ持ち込まれたのだ。

その法廷闘争の渦中の11月2日未明――、3発もの銃弾が、副社長・野村宅に撃ち込まれたのだった。近隣住民は「銃撃後、野村さん宅の木製玄関扉は鉄製ドアへ取り替えられた」と語る。結局、銃撃犯は捕まらず、真相は闇へ消えた。

社内では次第に、「白石家の裏には、何か危ない者がいるのではないか」という空気が広がっていく。

だが、その頃から、許や山段ら外敵との攻防も終息へ向かい始める。'91年7月23日、許はイトマン事件で逮捕される。KBSへ入り込んでいた福本らも、次々と表舞台から姿を消した。イトマン事件とバブル崩壊によって、山段も急速に力を失っていく。

だが、九死に一生を得たはずの京都新聞内部では、白石家側とそれ以外の対立が激しさを増し始めていた。

'94年、KBSは労働組合主導で会社更生法の適用を申請。更生手続きが始まると、管財人の古家野泰也が社長に就任した。その過程で焦点となったのが、宙に浮いていた300万株だった。国際教育アカデミーなど関連会社の破綻処理の結果、300万株は事実上、KBSの管理下に置かれた。

'99年、京都新聞の会長に坂上が、社長には野村が就任。野村は、KBSの古家野との交渉を本格化させる。交渉の結果、300万株の価格は約14億円になったという。その資金を野村は個人で借り入れ、買い取りに踏み切った。取得した300万株は大王製紙や電通など関係企業に分散保有させ、「安定株主化」を進めることで決着を図ったのだった。

女帝・浩子の支配がついに完成

野村の行動からは、ある明確な意思がうかがえる。300万株を再び、白石一族には戻させない――。この野村の行動に激怒したのが、浩子だったという。当時の経営中枢の事情を知る京都新聞OBは、浩子の怒りをこう代弁した。

「もともと白石古京の保有株なのに、なぜ白石家へ戻さないのか」

古京の養女でもある浩子にとって300万株は養父・古京が築いた社主家の地位と、白石家が長年支えてきた京都新聞支配の象徴だった。野村が外部の「安定株主化」に頼ったことは、浩子から見れば、白石家の影響力を減らす「裏切り」だった。

以降、白石家と野村との対立は決定的となる。それが表面化したのは、'04年5月、坂上の死の直後だった。翌6月、京都宝ケ池プリンスホテルで行われた社葬で、葬儀委員長を務めた野村は、坂上の遺影の前で号泣した。だが、その直後、取締役たちは、浩子の実弟で専務取締役だった増田に市内のホテルへ呼び出される。複数の元幹部が、次のように証言した。

「取締役が一人ずつ部屋へ呼ばれ、野村社長の退任、増田の社長就任を支持する書面に判を押すよう求められた」

野村は社長を退任。反白石勢力は一掃された。こうして京都新聞では、増田、寺井ら白石家外戚役員の影響力が強まり、女帝・浩子の支配がついに完成する。

浩子にとって重要なのは、社主・白石家による支配を次代へ引き継ぐことだった。後継に期待されたのが英司との間に生まれた白石京大だった。だが、京大は当時30歳と若く、社長に就いた増田も、専務となった寺井も新聞の現場を歩んできた人物ではない。

クーデターを境に、新たな内部抗争が始まる。フィクサーたちとの攻防は、京都新聞そのものを蝕んでいく長い権力闘争の序章に過ぎなかった。

（敬称略・第2部へつづく）

【連載記事をはじめから読む】『京都政財界の表も裏も知り尽くした「顔役」との飲みの席にも出席…京都新聞のオーナー家・白石家一族の驚愕の背景』

「週刊現代」2026年6月22日号より

【こちらも読む】京都政財界の表も裏も知り尽くした「顔役」との飲みの席にも出席…京都新聞のオーナー家・白石家一族の驚愕の背景