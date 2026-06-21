2020年5月28日にインスタグラムを開設

ドジャース・大谷翔平投手が19日（日本時間20日）に自身のインスタグラムを更新し、真美子夫人との間に第2子が誕生したことを報告した。青いベビーウェアを着用した子どもの姿とみられる写真が添えられ、英語とともに感謝のメッセージを届けた。振り返れば、大谷は節目節目のタイミングで、“共通した行動”を行っている。

大谷はエンゼルス時代の2020年5月28日にインスタグラムを開設した。当時は投稿やストーリーズの更新は控えめだったが、2022年をあたりに急増。そして同年11月17日、インスタグラムで大きな発表を行った。第5回ワールド・ベースボール・クラシックの参加だ。これを機に、重大ニュースのたびに大谷はSNSでの報告を重視していくようになったと思われる。

2023年オフに初めてフリーエージェントとなると、球界最大のスーパースターの去就は話題の的だった。様々な報道がされる中、2023年12月10日に“自ら口を開いた”。「LA」の球団ロゴをインスタグラムに投稿し、ドジャース移籍を表明した。

その2か月、大谷は結婚したこともインスタグラムで発表した。日本語と英語とともに。そして家族に関する報告も自身のSNSを通して行うことが増えた。同年12月29日には愛犬デコピンとエコーの写真を添えて真美子夫人の妊娠を発表。2025年4月20日には第一子となる長女の誕生も報告した。当時はピンクのグッズと赤ちゃんの写真。今回はブルーの服を着た第2子と思われる赤ちゃんの足裏の画像が添えられていた。

他にも、2025年7月18日にはデコピンの絵本製作もインスタグラムを通じて伝えている。11月には、WBC参加に関してもまたもSNSで発表した。大谷自身の言葉で行動で――インスタグラムは大谷を表現するツールであるようだ。（Full-Count編集部）