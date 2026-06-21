久松宏輝トレーナー推奨…飛距離伸ばす「片足立ち回旋・踏み込み・回旋」

小学生に多い打撃のNG動作が手打ち。「下半身を使って打とう」と指導者に言われても、そもそもどう動かせばいいのか分からない子どもは多いだろう。明徳義塾高出身で、現在は野球塾「AMAZING」でトレーナーを務める久松宏輝さんは、下半身主導のスイングが自然とできるようになるドリルを紹介している。

「バットは手で握るため、どうしても意識は手に向いてしまいます」と久松さん。そこで、バットを持たずに下半身の動きを体に覚え込ませる方法として推奨するドリルが“片足立ち回旋・踏み込み・回旋”だ。「下半身の使い方を、バットなしで網羅しているトレーニングです」と説明する。

やり方は、右打者なら軸足の右足だけで立って前傾姿勢を取り、左手を右手側斜め前方に伸ばす。右足側の股関節で溜めを作り、体をふらつかせず体勢をキープする。次に浮かせていた左足を左方向に動かしてつま先を地面につける。投手方向に踏み込むイメージだ。そして、体重を左側の股関節に移し替え、上体をスイングするように回転させる。同時に左のかかとも着地させる。

できるようになったら、次は目線を左（投手方向）に向けて同じ動作を繰り返す。目線を変えると軸足だけで立つことがさらに難しくなるが、しっかりバランスを取るように努める。このドリルは10回を目安に行いたい。

「（打撃上達へ）すごく大事なポイントなので、しんどいと思っても頑張ってやってもらいたいです。無意識に下半身を使えるようになっていきます」。日々継続することで、本塁打を可能にする長打力が身に付くはずだ。（First-Pitch編集部）