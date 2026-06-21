250億円投資トラブルの「クリアースカイ社」、出資者集めの関連セミナーに”協力”してしまった警視庁・兵庫県警・京都府警の「言い分」

出資者およそ5000人にも及ぶとされるクリアースカイ社（以下、クリア社）によるデーターサーバー投資。なぜクリア社はこれほどまでの巨額な資金を集めることができたのか。その実情を知る内部関係者が現代ビジネスの取材にメディアとして初めて応じた。「未来の資産」を謳った「投資ビジネス」の実態とは――。

前編記事『「250億円を集めて大トラブルの「クリアースカイ社」、幹部が“宣伝”のために見せびらかしていた「プロ野球有名監督とのツーショット」』につづき、クリア社による警察組織名を使った宣伝スキーム、さらに破産寸前に見せていた幹部らの様子について詳しく報じる。

警察組織まで利用した「宣伝スキーム」

元本を保証し、3〜4ヵ月で10％の配当を出す。再契約を続ければ年利30〜40％で高配当を得られる。そんな謳い文句でレンタルサーバーへの出資を募っていたクリア社。しかし、今年2月には「支払いが1ヵ月遅れる」と説明したまま事実上の破綻状態に陥り、250億円以上の出資トラブルへと発展している。

クリア社の内情を詳しく知る合田氏（仮名）が語る。

「被害弁護団の発表では被害総額は250億円と言われていますが、内部関係者による独自の調査では280億円との試算が出ています。被害額はさらに増えていく可能性があります」

なぜクリア社はこれほどまでの巨額の出資金を集めることができたのか。その一端を担ったのが警察組織を利用した巧妙な宣伝活動だ。そのスキームを合田氏が解説する。

「警察面での結びつきを作ったのはクリア社の事実上の関連組織であるJです。JはIT技術の向上を名目として2021年3月に設立された一般社団法人です。組織の代表はクリア社の代表であるR氏とその兄弟で、過去にはクリア社の執行役員だったS氏が副理事を務めていたこともあります。

この団体が各都道府県の警察組織の協力をあおぎ、セキュリティ対策セミナーを開催。その実績を持ってクリア社は、出資者らにセキュリティサーバーがさも安心安全な国策ビジネスだと印象付けを行っていた。この信用で出資者が雪だるま式に増えていきました」

関係者から入手した複数のセミナー案内では、主催や提供として「J」の社名とともに「協力」、「提供者」として「警視庁」「兵庫県警」「京都府警」の文字が並んでいる。なかには「協力」としてクリア社自身の名が入ったチラシも存在し、警察の担当官による講義が行われていた。

警視庁、兵庫県警、京都府警のそれぞれの「言い分」

警視庁は現代ビジネスの取材に対し、「担当がセミナーに登壇したのは事実です。（当日は）サイバーセキュリティの講演を行いました。中小企業のサイバーセキュリティ対策にかかる啓発の講演を実施したものです。警視庁は『合同会社クリアースカイ社』および『J（回答では実名）』とは一切連携しておりません」と回答。

兵庫県警はセミナーに出席した事実を認めたものの、「クリア社」「J」の要請を受けて協力した勉強会ではないと説明。さらに「警察として特定企業の営利活動に関与することはありません。当該セミナーは特定の企業を紹介するものではありません」と答えた。

京都府警も講演を認めたうえで、「主催者から当該セミナーへの参加者、提供団体についての説明はなかった」「参加する個々の事業者の営業、宣伝活動については京都府警察としては関知していませんので、コメントは差し控えさせていただきます」と回答した。また、いずれの警察組織も、セミナーはクリア社またはJからではなく、あくまでも別の一般社団法人からの依頼で登壇した旨の返答があった。

合田氏が語る。

「セミナーにはクリア社の顧客も多く参加していました。結局のところ、クリア社がどうしてここまでおカネ集めができたと言えば、サイバーセキュリティという時代の流れにマッチしたという点。そして、著名人との交流や、警察組織の看板を巧妙に利用したという2点にあると思っています」

クリア社の開示資料によると、2023年9月期には約7億円だった売上高は、2年後には30億円にまで膨れ上がっている。

時代の波に乗り、警察組織という国家権力をPRに利用し、莫大な出資金を集めたクリア社。そんな同社に異変が起きたのは昨年末頃だったという。

「すみません。飛びます」

「クリア社が水面下で資金に詰まり始めているという話が出回り、関係者の間でも不安視されるようになっていました。決め手になったのは今年2月。クリア社の幹部が訪ねてきたかと思ったら突然、『すみません。飛びます』と頭を下げてきた。ビジネスはどうなっているのか聞くと、『もうお金がありません』との返答。唖然としました」（合田氏）

その後、クリア社は出資者を残して音信不通となり、トラブルが表面化。合田氏いわく、その時点ではすでにクリア社の実質的オーナーであるY氏や代表のR氏は関係者の前からも姿を消していたという。だが、合田氏は今回の問題について、こう明かす。

「私が知る限り、今回の出資トラブルはYやRだけが起こした問題ではありません。レンタルサーバーという集金スキームを考え、集客当時から彼らを取り仕切っていた人物がいます。もちろん何の責任も取らずに行方をくらましたらYたちにも責任はありますが、彼らは操り人形にすぎません。今回のトラブルにはYたちとほかに指示役が存在しています」

今年4月には債権者から破産申し立てを受けたクリア社。トラブル発覚からおよそ2ヵ月、申告された負債額は28億円以上にのぼっているが、問題収束への道筋は現在も不透明のままだ。

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