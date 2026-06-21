医者がつくった「意外すぎる認知症予防法」Tierリスト【A〜Eランク】を全公開…「バードウォッチング」が脳に効く？

「認知症を予防するためにはずばり、カレーを食べることをおすすめします。スパイスに含まれるクルクミンには強力な抗酸化抗炎症作用があり、認知症の原因物質であるアミロイドβの蓄積を半分に抑えることがわかっているのです。私も週に1回は、カレーライスの日にしています」

元長寿医療研修センター長でもある遠藤英俊氏がそう明かすように、認知症予防には簡単にできる意外な方法が多い。

社交ダンスで「認知症リスクが76％も低減」

たとえば、あまり知られていないのが帯状疱疹ワクチンの接種だ。『認知症になる人 ならない人』などの著書がある、米国老年医学専門医の山田悠史氏が解説する。

「帯状疱疹ワクチンを打った人は、打たなかった人よりも認知症になる確率が20％低いという研究があります。直接的な効果では、ワクチンの成分が脳を守る、あるいは脳の炎症を減らすという仮説がある。さらに、帯状疱疹に罹った後、長期間ひどい神経痛が続く場合、運動や人との交流が難しくなり、認知症リスクを上げかねない。ワクチンを打てばそのリスクを間接的に減らせるでしょう」

もちろん運動は、認知症予防に効果的な習慣の一つ。ランニングや筋トレはよく知られているが、他にはどんな運動がよいのだろうか。

『認知症とはどのような病気か』などの著書がある、勤医協中央病院名誉院長の伊古田俊夫氏が語る。

「世界で最も権威のある医学雑誌の一つ『ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン』の論文では、社交ダンスをする人は、認知症リスクが76％も低減するという驚異的な数値が出ています。身体を動かすことはもちろん、異性と協力するドキドキ感、衣装の準備、メイク効果などのすべてが非日常的な緊張感を与え、コミュニケーションの機会も増えることで、脳の機能が保たれるのです」

身体を動かす予防法は他にもまだまだある。

「バードウォッチングは極めて有効です」

「極めて有効な予防法はバードウォッチングです。まず、新鮮な空気を吸いながら野外を歩くことが、有酸素運動になる。注意深く観察し、鳥の生態を考察するため、知的活動にもなる。さらに、自然に親しむと情緒が豊かになって心が安定する。身体・脳・心の3方向から脳の衰えを予防できるのです。介護施設でバードウォッチングを取り入れたら、認知・情緒面で良い効果があったというドイツの研究もあります」（前出・伊古田氏）

自宅で運動するなら、収納用の箱や棚を作るなどのDIYも有効だ。手先を使い、完成形をイメージしながら作業する高度な知的作業だからである。福岡大学の研究では、軽度認知障害者18名のうち16名の認知機能が正常化した事例もある。

専門家に聞いた予防法をもとに、A〜Eのおすすめ度ランクを付けたのが下の表だ。最も効果的だと考えられるのは、歩いて暮らせる街に住むことである。

「累計50万人以上の日本の高齢者を対象にした『認知症になりにくい地域』についての大規模な研究があります。この研究によって、歩道が完備され、街路樹があり、役所・銀行・診療所・スーパー・公園などが徒歩15分圏内にまとまっている街に住む人は、認知症リスクが低いことがわかりました。

人口密度の低い地域では、数百m先の用事でも車を使いがち。しかし、日常的に自分の足を使って生活できれば、地域活動にも参加しやすく、自然と歩く量も増えるのが一因です」（伊古田氏）

地域住民と趣味や運動などで交流しながら、自分の人生に生きがいや目的をもつ人は、認知症のリスクが20〜30％低いというデータもある。生きがいや目的意識をもてば、いつまでもスッキリとした頭で暮らせそうだ。

【こちらも読む】『認知症の特効薬《副作用・費用・効き目》徹底比較…新薬「レカネマブ」「ドナネマブ」どこまで信じてよいのか』

「週刊現代」2026年6月22日号より

【こちらも読む】認知症の特効薬《副作用・費用・効き目》徹底比較…新薬「レカネマブ」「ドナネマブ」どこまで信じてよいのか