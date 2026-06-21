認知症の特効薬《副作用・費用・効き目》徹底比較…新薬「レカネマブ」「ドナネマブ」どこまで信じてよいのか

「認知症と聞くと治らない病だと諦める人もいるかと思います。しかし25年ほど前からアルツハイマー型認知症薬は出始めており、じつはいま、新薬ラッシュが起きているのです」（おくむらメモリークリニック理事長の奥村歩氏）

'23年9月に国内で承認され、同年12月に発売された「レカネマブ」（商品名・レケンビ）に続き、'24年11月には「ドナネマブ」（商品名・ケサンラ）の発売が始まった。

進化を遂げる「ADL改善薬」

次々と認知症に関する新薬が登場する現代では、もはや治せない病気ではなくなってきたのかもしれない。一方で、「副作用が怖い」「価格が高くて手が出せない」と懸念を抱いている人も少なくないはずだ。

そこで、認知症に詳しい医師に新薬の効き目や副作用などについて聞くことにしよう。奥村氏がこう続ける。

「まず認知症薬として挙げられるのは、『ADL改善薬』と呼ばれるものです。『ドネペジル』（商品名・アリセプトなど）や『ガランタミン』（商品名・レミニールなど）といった飲み薬などが代表的で、認知症患者によく見られる無気力や無関心を改善してくれます。副作用も軽く、食欲不振や下痢などの消化器症状が時々起こる程度です。認知症患者のおよそ8割が使う基本の薬で、保険を適用すれば1ヵ月当たり数百円から数千円程度と、比較的手が届きやすいです」

近年さらに、ADL改善薬は進化を遂げているという。

「'23年に、1日1回背中や胸などに貼るだけでよい『ドネペジル経皮吸収型製剤』（商品名・アリドネパッチ）が発売され、さらに'25年には週2回貼り替えるだけで済む『持続放出性リバスチグミン経皮吸収型製剤』（商品名・リバルエンLAパッチ）も登場しました。毎回貼る部位を変えなければならないですが、一人暮らしでも、介護ヘルパーさんに貼付を手伝ってもらいながら治療を続けられる非常に便利な薬です。

ただし、どのタイプにせよ薬を使うだけではダメで、きちんと専門医のいる病院に通って、食生活から運動習慣などを改善し、治療を続けることが大切です」（奥村氏）

根本から食い止める「疾患修飾薬」は…

新しいADL改善薬は保険適用で1000〜3000円程度で済む。手軽さと費用の面では、大多数の患者にとって現実的な選択肢と言える。

しかし、これらの薬はあくまで症状を和らげ、日常生活を下支えするものにすぎない。一方で、病気の進行を根本から食い止めようという、まったく異なるアプローチの薬が冒頭で触れたレカネマブとドナネマブだ。

勤医協中央病院名誉院長の伊古田俊夫氏が解説する。

「これらは『疾患修飾薬』と呼ばれ、アルツハイマー病の原因物質であるアミロイドβを脳から取り除く薬です。レカネマブは月2回、ドナネマブは月1回の点滴を1年〜1年半続けることで、認知症の進行を27〜30％食い止める効果が確認されています」

ただ、副作用のリスクも無視できない。臨床試験では、レカネマブを投与された約1600人の患者の中で、2割程度が脳浮腫と脳出血を起こした。

「当初は副作用の発生率が25％に達するとも懸念されていましたが、日本人1万例以上のデータでは実際の発生率は数％にとどまっており、安全性への不安はかなり払拭されてきました」（伊古田氏）

「飲めば治る」万能薬ではないからこそ

だからといって誰もが使える薬ではない。費用面の負担が大きいうえ、そもそも投与できる患者が極めて限られているからだ。前出の奥村氏が解説する。

「レカネマブもドナネマブも、薬剤費だけで年間300万円ほど、健康保険の負担割合に応じてその1〜3割がかかります。さらに投与を受けるには、アルツハイマー型と確定診断されていること、PETやMRIといった検査でアミロイドβの蓄積が確認されていること、症状が軽いことなど、厳しい条件が重なります。

実際、私が診てきた中でこの薬を使う判断に至ったのは若年性アルツハイマー型認知症の人がほとんどです。1000人の認知症患者がいたとしたら、50人程度しか使えないことには注意しましょう」

認知症の薬は「飲めば治る」万能薬ではない。ADL改善薬であれ、疾患修飾薬であれ、薬を服用するとともに生活習慣を整えることが第一。今後の創薬技術の進歩に期待しながら、着実にできる対策を実践しよう。

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「週刊現代」2026年6月22日号より

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