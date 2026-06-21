認知症になっても株を売買可能「家族サポート証券口座」はこんなに有効…銀行口座凍結防止にも使える

様々な方法で脳の老いを遅らせたとしても、いつかは認知症になるかもしれない――。そんなときに気がかりなのは、子どもや家族に面倒をかけてしまうことだろう。

とりわけ、おカネまわりの整理が足りていなかったがために、認知症患者の家族が苦労を強いられるという例は枚挙にいとまがない。

「成年後見制度」はできれば避けたい

もっともやっかいなのは、銀行口座が凍結されてしまい、家族であっても預金を引き出せなくなることだ。介護・暮らしジャーナリストの太田差惠子氏が解説する。

「認知症の症状が現れ始めた夫の口座から、妻が生活費を引き出すことは意外と難しいものです。夫が暗証番号を忘れてしまったり、キャッシュカードや通帳をどこに保管しているのかを忘れてしまうケースもある。困った妻が銀行の窓口に相談すると、銀行は本人の財産保護の観点から、口座を凍結してしまうのです」

そうなると、成年後見制度に頼らざるを得ない。認知症などで判断能力が低下した人の財産管理を後見人が代わりに行う制度だが、問題は後見人を家庭裁判所が決定することだ。

もし、弁護士や司法書士などの専門家が後見人として指定されると、おカネの使い道もその都度、後見人に相談しなければならなくなる。

「そもそもの手続きが煩雑なだけでなく、専門家の後見人に毎月数万円の報酬を支払わなければなりません。しかも、この費用は本人が亡くなるまで続きます」（太田氏）

そうした事態を避けるためには、銀行口座の「予約型代理人サービス」に登録しておくのがいい。これは、あらかじめ指定された家族などが、万が一の際に本人の銀行口座から入出金できるサービスのこと。予約型代理人サービスを使うにあたって重要になるのが、口座を1つにまとめておくことだ。

使っていない口座は解約してしまうのも手

太田氏が続ける。

「まずは、自分がどの銀行に口座を持っているのかを一覧にしてみましょう。なかでも、生活インフラに関わる口座の整理が非常に重要です。複数の銀行口座を保有しており、年金が振り込まれる口座と公共料金が引き落とされる口座が別々に設定されているケースが多いのです。

認知症によって口座間の資金移動ができなくなり、引き落とし口座の残高が枯渇してしまえば、電気やガスが止められ本人の生命の危機に直結します。年金の受け取りと各種引き落としは、同一の口座にまとめておきましょう」

このとき、使っていない口座は解約してしまうのも手だ。預金が分散していると、相続するときの手続きが複雑になってしまう。

口座を1つにまとめたら、代理人カードの設定をしよう。ファイナンシャルプランナーの牧野寿和氏が解説する。

「三菱UFJ銀行は『予約代理人サービス』、三井住友銀行は『代理人指名手続』、みずほ銀行は『代理人予約サービス』など、銀行ごとに名称が異なりますが、中身はほとんど同じです。

予約型代理人サービスを使うには本人が金融機関に申し込み、将来の代理人を指定しておく必要があります。本人の判断能力があるうちに、代理人となる親族と一緒に金融機関の窓口へ行きましょう。引き出したおカネの使い道は生活費や医療費など、本人のための用途に限られ、代理人が自身の目的で使うことはできませんので、親としても安心でしょう」

「家族サポート証券口座」を活用

本人の資産が預金だけであれば、代理人サービスで事足りるだろう。しかし、証券口座も持っている場合は別の手続きが必要になる。それが「家族サポート証券口座」だ。

これは、日本証券業協会が昨年2月に創設した仕組みで、子が親の口座を管理することができるようになるというもの。ファイナンシャルプランナーの平野泰嗣氏が解説する。

「あくまでも、健康なうちは本人が取り引きします。しかし、認知機能が衰え、取引が難しくなったと思われれば、代理人の方が証券会社に取引開始を届け出ることで、本人の代わりに代理人が証券口座を使えるようになります」

実は、証券口座にも銀行と同じような「予約型代理人サービス」がある。しかし、売却・解約はできるものの、買い付けはできないという制限があった。

「家族サポート証券口座は、代理人が本人に代わって株や投資信託の購入までできるのが画期的です。代理人はあらかじめ決められた運用方針に従って、株などを売買します。値動きの激しいリスク商品を国債などの安定資産に切り替えるなど、必要に応じて買い替えを行うことで、大事な資産を長く守っていくことができるのです」（平野氏）

こちらも手続きは簡単だ。まず、元気なうちに子どもなどを代理人として決める。証券会社の手続きに従って、本人と代理人が公正証書で委任契約を結べば、既存の口座が家族サポート証券口座となる。

【後編記事】『財産管理は誰に託すのが正解か「任意後見制度か家族信託か」そのメリットと落とし穴』へつづく。

「週刊現代」2026年6月22日号より

【つづきを読む】財産管理は誰に託すのが正解か「任意後見制度か家族信託か」そのメリットと落とし穴