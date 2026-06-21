タワマンすら”スラム化”…団塊世代の相続ラッシュで始まる「2030年問題」

2025年、団塊の世代が後期高齢者（75歳以上）に達し、医療や介護を中心とした社会保障費の増大が大きな課題になっている。

しかし、日本経済の足元を揺さぶる問題は、それだけではない。その先に控えているのが、人口減少と住宅余りが本格的に重なる「2030年問題」だ。

人口が減る一方で、新築住宅の供給は簡単には止まらない。空き家の増加、地方金融機関の不動産融資リスク、都市部の老朽化マンション問題。これらが同時に進めば、不動産市場はこれまでとは違う局面に入っていく。

今回は、国交省などのデータや市場動向をもとに、2030年に向けて不動産市場で何が起きようとしているのかを見ていきたい。

「団塊世代の相続ラッシュ...」

現在、日本国内の住宅総数は約6500万戸を超え、すでに世帯数を大きく上回っている。「家が足りない」どころか、多くの地域では住宅が余る時代に入っているのだ。

この需給バランスを、さらに崩す要因になり得るのが「団塊世代の相続ラッシュ」。高齢化が進むにつれ、主を失った持ち家が相続を通じて市場に出てくる。

総務省の調査では、2023年時点の空き家数は900万戸、空き家率は13.8％と、いずれも過去最高となっている。

さらに野村総合研究所の予測では、2043年の空き家率は約25％まで上昇する見通しだ。地域によっては、空き家が街の風景を大きく変えてしまう水準まで増えることも考えられる。

問題は、相続する側の子ども世代にある。多くはすでに都市部で生活基盤を築き、自宅も持っている。地元に戻る予定がなければ、地方の実家は固定資産税や管理コストばかりがかかる存在になりかねない。

需要より供給が上回るエリアでは、地方の不動産が思うような価格で売れなくなる。なかには、値段を下げても買い手が見つからない物件も出てくるだろう。

買い手がつかない家は、資産というより、持っているだけでお金が出ていく「負動産」になってしまう。

売却できないまま、固定資産税や火災保険料、防犯対策、草むしりなどの維持管理費だけを負担し続ける。親から実家を引き継いだ瞬間、思いがけず家計を圧迫するケースは、今後さらに増えていくはずだ。

「ネットで見つけた地方物件」をプロが買わない理由

空き家の増加は、個人の資産だけの問題ではない。地域経済を支える金融機関にも影響を及ぼす。日銀が利上げ局面へ向かうなか、これまで低金利を背景に不動産業向け融資、とくにアパートローンへ力を入れてきた地方銀行のリスクも見逃せない。

人口が減っている地方都市で、新築アパートを増やし続けることは、本来なら慎重に考えるべき投資だ。ところが「相続税対策」や「高利回り」という言葉に惹かれ、フルローンで賃貸経営を始める地主やサラリーマン大家は少なくない。

その結果、局地的な供給過剰が起き、空室率の悪化や家賃下落につながっていく。今後、金利上昇が進めば、ローン返済に行き詰まるオーナーが増える可能性もあるのだ。

ここで警鐘を鳴らすのが、不動産投資で総資産37億円を築き上げた“不動産アニキ”こと小林大祐氏だ。

「不動産投資では、表面的な利回りだけを見て買うのが一番危険です。ネットで見つかる地方の高利回り中古物件には、プロがあえて手を出さない理由があることも多いです。資金力も情報網もある業者が買わないから、一般の投資家の目に触れる場所に残っているわけです。

買った後にどれだけ修繕費がかかるのか。最後に誰へ、いくらで売るのか。この出口が見えていない物件は、購入した時点でかなり苦しい投資になります...」（小林氏、以下「」も）

都心タワマン、もはや「安心資産」ではない...

ニュースを見ていると地方の衰退に注目がいきがちだが、資産価値が高いと見られてきた都市部も無傷ではいられない。

国土交通省の資料によれば、築40年以上のマンションは2024年末時点で約148万戸。2034年末には約293.2万戸、2044年末には約482.9万戸に増える見込みとされている。

鉄筋コンクリート造のマンションであっても、築年数が進めば外壁補修だけで済まなくなる。エレベーターの更新、給排水管の交換、共用部の修繕など、まとまった費用が必要になる。

なかでもタワーマンションは、修繕の難易度が高い。足場を組むだけでも簡単ではなく、特殊な工法が必要になることもある。その分、修繕費用は一般的なマンションより重くなりやすいのだ。

販売時の修繕積立金が低く設定されていた物件では、将来的に積立金が不足する可能性がある。

実際、国土交通省の調査では、長期修繕計画を定めて修繕積立金を積み立てているマンションのうち、現在の積立金残高が計画に対して不足しているマンションは36.6％だった。

そうなれば、毎月の負担増や、数百万円単位の一時金徴収が議論されることもある。

「怖いのは、建物の老朽化と住民の高齢化が同時に進むことです。年金暮らしの高齢者が増えれば、修繕積立金の大幅な値上げは簡単には決まりません。資金が足りず、必要なメンテナンスが先送りされる。配管の水漏れが起きても、すぐに直せない。さらに所有者の認知症、孤独死、相続人不在の問題も重なると、管理組合そのものが機能しにくくなります。

管理が行き届かなくなったマンションは、資産価値を保つのが難しくなります。中古の区分マンションを買うなら、事前に管理組合の議事録を確認し、滞納状況や修繕計画を必ず見るべきです。価格や立地だけで判断すると、あとから大きな負担を抱えることになります」

人口が減り続ける日本では、すべての不動産が右肩上がりに値上がりする時代は終わった。

続く後編『マイホームが「価値ゼロ」に転落？金利上昇がもたらす“容赦なき格差社会”』では、不動産市場が「価値が上がる場所」「下がる場所」「買い手がつきにくくなる場所」へ分かれていく三極化の現実を掘り下げ、金利上昇と物価高のなかで、個人がどのように資産を守るべきか。小林氏の見解をもとに、具体的な防衛策を考えていく。

【つづきを読む】マイホームが「価値ゼロ」に転落？金利上昇がもたらす”容赦なき格差社会”