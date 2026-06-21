『有吉の壁』レギュラー放送終了の裏で『テレビ×ミセス』『タイムレスマン』が台頭…バラエティで何が起きているのか

今秋終了の番組はこれから増える

『有吉の壁』（日本テレビ系）の「今秋でレギュラー放送終了」が報じられた。同番組はコロナ禍まっただ中の2020年にレギュラー放送を開始。若手・中堅芸人たちがさまざまな芸風を見せるお笑い純度の高いバラエティとして存在感を放っていただけに、「嫌だ」「残念」などの惜しむ声があがっている。

ただ、この終了報道は序の口であり、終了が噂されている民放各局のバラエティは少なくない。実際、スポンサーや出演者の手前、局からの発表こそないが、6月末から8月の放送回数が月0〜1回程度に留まる番組はその可能性が高いだろう。

さらに今春、『ラヴィット！』（TBS系）が主婦層狙いで生活情報を増やすリニューアルを行ったものの不満の声があがるなど、バラエティを取り巻く状況の苦しさがうかがえる。

そんな苦境の中、業界内で注目を集めているのは、今春にプライム帯でのレギュラー放送がスタートした『テレビ×ミセス』（TBS系）と『タイムレスマン』（フジテレビ系）の2番組。ある民放他局のテレビマンが「良くも悪くもバラエティの現状を表し、未来を占う番組」と言っていたが、その理由は何なのか。

他局からも応援された『有吉の壁』

『有吉の壁』が水曜19時台に編成された今から6年前の2020年春、業界内では驚きと喜びの声があがり、他局のバラエティ班からも「頑張ってほしい」と応援の声が聞こえてきた。

当時はネタ番組どころか、お笑い要素の濃いバラエティがゴールデンタイムからほぼ消滅。「お笑いでは視聴率が取れない」「特に19時台は難しい」などと言われる中、シビアなマーケティングに定評のある日本テレビがショートコントメインの『有吉の壁』を編成したことに業界内は湧いた。

さらに『有吉の壁』は開始直後、コロナ禍に見舞われ、ロケ番組ならではの難しさに直面したが、シソンヌ、チョコレートプラネット、タイムマシーン3号、ハナコら実力者が見せる渾身のショートコントで見事に突破。もう中学生、とにかく明るい安村が再ブレイクし、2022年と2026年に映画版が公開されたことなどもあって「若手・中堅芸人が出たい番組」の筆頭となっていた。

ところがその間、日本テレビも他局も、ゴールデン帯ではネタ番組どころか、お笑い要素の濃いバラエティすらほとんど編成しなかった。唯一、放送されていた『千鳥のクセスゴ！』（フジテレビ系）も昨春でレギュラー放送を終了。『有吉の壁』は孤軍奮闘していたが、今秋以降は特番に戻すことで番組の存在感を保とうとしていくのだろう。

『M-1グランプリ』（ABC・テレビ朝日系）や『キングオブコント』（TBS系）などのお笑い賞レースが人気をキープする一方で、それ以外の漫才・コント特番はおおむね不調が続くなどネタ番組をめぐる状況は徐々に悪化。最近ではテレビマンの中からも「お笑いのネタはテレビよりYouTubeなどのネットが合う」というあきらめムードが感じられる。

これは裏を返せば「お笑いがメインではないバラエティに舵を切るしかない」ということ。では民放各局は今春、どんなバラエティの新番組をスタートさせたのか。

「低予算」前提の新番組がズラリ

主要4局のゴールデンタイムでスタートした新番組をあげていこう。

『金曜ミステリークラブ!!!』（日本テレビ系、金曜19時）

『テレビ×ミセス』（TBS系、月曜21時）

『プロフェッショナルランキング』（TBS系、月曜22時）

『真剣遊戯！THEバトルSHOW』（フジテレビ系、月曜20時）

『超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜』（フジテレビ系、火曜19時※2時間）

『STAR』（フジテレビ系、木曜19時）

『かまいたちの瞬間回答！〜60秒でお悩み解決』（フジテレビ系、金曜21時）

『タイムレスマン』（フジテレビ系、金曜21時58分）

新番組の数は、日本テレビが1、テレビ朝日が0、TBSが2、フジテレビが5。やはり昨年の騒動で番組の見直しを求められるフジテレビの新番組が目立つが、他局も低視聴率で打ち切りが噂され続けるバラエティは複数あり、あえて続行を選んだ様子がうかがえる。

これは2020年代に入って以降、新番組の数字が前番組より悪化するケースが続いたことで、「内容を変えるほうがリスクは少ない」がセオリーとなっているから。だからこそ、それでもはじめる新番組にはそれなりの勝算があってしかるべきなのだが、それすらもあやしい感がある。事実、「視聴率や話題性を狙った」というより、「制作費削減」という前提を感じさせられる新番組が多い。

『プロフェッショナルランキング』はシンプルな構成のランキング番組で自局アーカイブのフル活用が可能。『超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜』は“2時間生放送”で編集や人員などを効率化できる。『かまいたちの瞬間回答！〜60秒でお悩み解決』は芸能人ではなく専門家や情報がベースの番組、『STAR』のMCは自局の上垣晄太朗アナで、どちらも人的コストを抑えられる。

スタートしたことを知らない新番組も

その『STAR』は日本テレビが「数字が取れない」とわずか2年で『with MUSIC』を終了させたばかりの音楽番組であり、放送前から難しさが指摘されていた。

『with MUSIC』を終了させた日本テレビは同時間帯にバラエティではなく報道番組『追跡取材 news LOG』を編成。これまで主要4局では唯一ゴールデン・プライム帯で報道番組を放送していなかったが、「この時間帯のバラエティをあきらめた」と言われても仕方がないだろう。

また、『金曜ミステリークラブ!!!』は2003年〜2006年に同じ日本テレビの金曜ゴールデンで放送していた『謎を解け!まさかのミステリー』、『真剣遊戯！THEバトルSHOW』はMCを務める櫻井翔が出演していた『VS嵐』と、それぞれ似たコンセプトのクイズ・ゲーム系番組。放送前から「両番組の視聴者ニーズはまだあるのか」と疑いの目を向けられており、業界内でも企画力の欠如が指摘されていた。

視聴率の低迷以上に深刻なのは話題性に欠け、「新番組が放送されていることすら知らない」という人が多いこと。Xで話題になることも、ネット記事が飛び交うこともないなど知られておらず、これでは視聴率獲得が難しいのは当然だろう。

そんな中でここまで一定の話題性を生み出しているのが、『テレビ×ミセス』と『タイムレスマン』の2番組。どちらも人気グループの冠番組だが、何が話題性につながっているのか。

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【つづきを読む】『「お笑いメインでは厳しい」テレビ局がアイドル＆アーティストに頼るワケ…『有吉の壁』苦戦が示したバラエティの現状』

【つづきを読む】「お笑いメインでは厳しい」テレビ局がアイドル・アーティストに頼るワケ…『有吉の壁』苦戦が示したバラエティの現状