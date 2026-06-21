【難解略語】「タッパー」が何の略か分かりますか？　こんなものまで略語だった…！

突然ですが、「タッパー」が何の略か知っていますか？

誰しも使ったことのあるアレ…

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「タッパーウェア」でした！

「タッパー」の正式名称は「タッパーウェア」です。

タッパーウェアは、アメリカの実業家アール・タッパーが1946年に開発した、密閉性の高いプラスチック製保存容器のブランド名です。日本では1963年に発売されると人気を博し、いつしかブランド名そのものがプラスチック製の食品保存容器全般を指す一般名詞として定着しました。これは「宅急便」や「バンドエイド」と同様に、商標が普通名詞化した例の一つといえます。

タッパーウェア最大の特徴は、蓋を軽く押し込むことで内部の空気を抜き、密閉状態を作り出す独自のシール機構にあります。この仕組みにより食品の鮮度を保ちやすく、冷蔵庫での保存や持ち運びに重宝されてきました。

なお、現在「タッパー」と呼ばれる容器の多くは、岩崎工業やジップロックなど他社製品であることがほとんどです。それでもなお「タッパー」という呼び名が広く使われ続けているのは、それだけタッパーウェアというブランドが日本の食卓に深く浸透していたことの表れといえるでしょう！

次回の難解略語もお楽しみに！

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