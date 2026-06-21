内田有紀と飯島直子が「更年期」公表の衝撃…！「大人の思春期」と鈴木紗理奈が表現する、女優たちの「意外な向き合い方」

鈴木紗理奈が「更年期」を告白！

タレント・鈴木紗理奈（48歳）と元NHKアナウンサー・中川安奈（32歳）がパーソナリティを務めるラジオ番組『鈴木紗理奈と中川安奈の修羅shushushu』（interfm）。音声プラットフォーム・Spotifyなどで配信されているポッドキャスト版では、鈴木が自身の更年期の症状について打ち明け、同じ悩みを持つ女性たちから反響が寄せられている。

中川が不在の6月10日配信回は「特別編」として、鈴木が「大人の思春期」をテーマにトークを展開。今年7月に49歳の誕生日を迎える鈴木は、番組の冒頭から「めまいと、ふらつき、不眠、不安、メンタルの崩れ、大人の思春期なの、今！」と告白し、思えば2〜3年前から感情のコントロールができなくなっていたことを振り返った。

自分では気づいていなかったそうだが、人間ドックの結果報告で「女性ホルモンが1ミリもない」と言われ、いわゆる“更年期”だと判明。「更年期」という言葉自体にネガティブな印象を抱いていた鈴木は、医師の診断にショックを受けたとか。

「鈴木は、今年3月にもインスタグラムのストーリーズで更年期について赤裸々に語り、注目を集めました。長男・リオトさんに女性ホルモンに関する診断結果を伝えたといい、『ママのホルモンないらしい! ママじゃなくて今はパパやで!!』『最後は2人で爆笑して一件落着』と、明るくつづっていたんです。こうした流れから、鈴木は子宮腺筋症を患っていることなど、パーソナルな部分にまで触れていました。インスタ投稿を受けて多くのメッセージをもらったそうで、“こんなに悩んでいる人がいっぱいいるんや、言ってよかった”と思い、自身の症状などを積極的に発信していくと決めたんだとか」（芸能ライター）

まさかの内田有紀も衝撃告白！

今回の『修羅shushushu』では、薬を飲んで複数の不調が改善されたものの、今度は体重が増加してしまった……など、リアルな体験談を話していた鈴木。現在は更年期を「大人の思春期」と表現し、前向きに捉えられるようになったとのことだ。また、「今、実は大人の思春期にめっちゃワクワクして、自分に恋してるの」と目を輝かせ、今後は参加者が心と体を健康にしていくための「大人の思春期フェス」を開催したいと、目標を掲げていた。

この「【特別編】大人の思春期」は番組のYouTubeチャンネルでも動画が公開されており、視聴者からは「大人の思春期、素敵な言い方ですね」「1人じゃないって思いました。紗理奈ちゃん、ありがとう」「大人の思春期フェス、参加したいです！」「お話聞けて良かった。すごく共感」と、鈴木に寄り添うコメントが上がっていた。

なお、一般的に日本人女性の更年期の対象年齢は45歳〜55歳頃と言われている。更年期に振り回されている女性芸能人は鈴木だけではなく、直近だと6月11日に49歳の誕生日を迎えたタレント・山口もえも、包み隠さず公表した。

当日、インスタを更新した山口は「またひとつ歳を重ねました 更年期のせいなのか イライラが止まらなかったり 眠りが浅かったり 痛いとこがなかなか治らなかったり…笑 色々あるけど40代最後も楽しみます」と、正直に記していたのだった。

「現在50歳の女優・内田有紀は、’24年12月に行われた『2024 美的ベストコスメ大賞 『ベストビューティ』受賞者発表式』に出席した際、『汗が止まらなくなったり、謎の痛みとか』と、更年期の症状がすでに始まっていることを明かしていました。年齢を重ねても美貌を保ち続けている内田は“いつまでも美しい女優”と評価されていますが、彼女の発言に対してネットユーザーは『あの内田有紀から「更年期」ってワードが聞けてホッとした』『内田有紀ちゃんも更年期になるお年頃なのね。親近感』などと、反応していました」（前出・同）

飯島直子も隠さず告白！

さらに、女優・南野陽子（58歳）は、’21年6月にニュース情報サイト「yomiDr.（ヨミドクター）」のインタビューの中で、「私、いま更年期のまっただ中にいるんだと思います。体調管理どころか、毎日、調子が悪いのが当たり前。頭は痛いし、吐き気もするし、めまいがして変な汗かくし、むくみが出て気持ちもどよーんとして、いいところが一つもない」と、本音を吐露。更年期だとわかった後、どのように気持ちを切り替えたのか、体調が悪い時の乗り越え方など、ありのままの思いを語っていた。

そして、女優・飯島直子（58歳）は「家庭画報」（世界文化社）のウェブサイトに掲載されたインタビューで、経験談を述べている。婦人科系の病気を患っていたという飯島は、薬によって「閉経と同じような状態」を作る治療に移ったところ、副作用でホットフラッシュ（ほてり・のぼせが起こること）、むくみ、気分の浮き沈みといった更年期の症状に苦しめられたとか。その後、この期間は「徹底的に自分ファーストでいい!」との結論に至り、定期的に人間ドックを受けて自身の健康と向き合っているそうだ。

「メディアに出ている芸能人が公表したことで、“更年期でつらい思いをしているのは自分だけではない”と、励まされた女性も少なくないはず。インスタや番組でざっくばらんに打ち明けた鈴木も、フォロワー・視聴者たちからそれぞれの症状や対策法を教えてもらい、情報交換がしたいと思っているそうです。自ら旗振り役となり、更年期に対するマイナスなイメージを変えていきたいという意気込みが伝わってきました」（前出・同）

更年期障害は女性だけではなく、男性にも起こり得る。異変を感じた場合は無理をせず、周囲に助けを求める勇気も大切だろう。

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