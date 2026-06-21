「日本代表は本当に凄い」──FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会の初戦で、強豪・オランダと引き分けた日本代表。"優勝"をチーム目標に掲げる森保ジャパンが、その強さを世界に証明してみせた。歴代最強といわれる日本代表を率いる森保一監督（57）。冒頭の言葉のように絶大な信頼を寄せるのは、盟友のラモス瑠偉氏（69）だった。

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元日本代表のラモス氏は日本対オランダ戦を振り返り、コラムを担当している『中日スポーツ』（6月16日）にこうコメントを寄せていた。

《森保監督の選手交代には絶対に諦めない、絶対に1点を奪いに行くという、強烈なメッセージが込められていた（略）2度目のW杯、多くの修羅場をくぐってきた森保監督もまた、指揮官として大きく成長している》

1977年にブラジルから来日し、背番号10を着け、サッカー日本代表の中心的な選手として活躍したラモス氏。1993年、アメリカW杯の出場権を逃した「ドーハの悲劇」をともにピッチで経験したのがラモス氏と森保氏だった。2人はMFとしてプレーし、日本サッカー界をけん引してきた。

2018年に森保氏が代表監督に就任した際は、「最高だよ。やっと来たって感じだよ」と、歓迎したラモス氏。

予選は日本時間で6月21日にチュニジア戦、26日にスウェーデン戦と、決勝トーナメント進出に向けて厳しい試合が続く森保ジャパン。それでもラモス氏の代表チームへの信頼は揺るがなかった。スポーツ紙記者が語る。

「かつてチームの司令塔として日の丸を背負ったラモスさんは、今年5月に出演したテレビ番組で、『優勝の可能性は十分にあると思います。自分のことだけじゃなくて、仲間のことも信じてプレーすることがベストです。チームが1つになったら日本は怖いです』と、日本代表にエールを送っていました。ラモスさんの言葉通り、オランダと互角に渡り合った日本選手の姿は偉大に見えました」

1998年に現役を引退し、指導者として日本サッカー界に尽力してきたラモス氏だったが、昨年12月にステージ3の直腸がんで闘病生活を送っていたことをNEWSポストセブンで告白。

昨年7月に7時間30分に及ぶ手術を受け、体重は74キロから20キロ痩せるなど、過酷な日々を送った。現在は最愛の妻が献身的にラモス氏を支えている。ラモス氏と同様に、これまでに幾度となく逆境を跳ね返してきた日本。前出のスポーツ紙記者が続ける。

「過去の大会はベスト16で敗退してきた日本にとって、優勝は高いハードルかもしれません。それでもラモス氏は周囲に、『ブラジル代表やアルゼンチン代表、イングランド代表にとっても同じ。過去に優勝したことのあるイタリア代表だって、3大会連続で本戦に出場することも叶わなかった。日本はプロになってからまだ30年あまり。本当に凄い』と、リスペクトしているそうです」

「ドーハの悲劇」から33年──、8大会目となるW杯で森保ジャパンは新たな道を切り開けるか。