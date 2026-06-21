◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＥ組第２戦 ドイツ２―１コートジボワール（２０日、トロント競技場）

３大会ぶり４度目出場のコートジボワール（ＦＩＦＡランク３４位）は、１９大会連続２１度目の出場のドイツ（同１０位）に１―２で逆転負けした。

対ドイツは２００９年の親善試合（２△２）の一度のみで、Ｗ杯では初対決。前半３０分、左サイドを突破したＦＷディオマンデのクロスのこぼれ球をＭＦケシエが右足で押し込んで先制に成功した。

後半２３分に自陣右サイドのクロスからＦＷウンダフに同点ゴールを浴びた。同３０分に攻撃陣３人を交代投入したが、勝ち越し点は奪えず。同アディショナルタイムにウンダフに逆転ゴールを決められ、力尽きた。

コートジボワールは過去の出場３大会はいずれも１次リーグ敗退。今大会初戦は南米のエクアドルに１―０で白星発進した。２連勝なら悲願の決勝トーナメント進出が決まる一戦で痛恨の逆転負け。母国初の快挙は第３戦以降におあずけとなった。

◆コートジボワール ３大会ぶり４度目。ＦＩＦＡランク３４位。過去出場の２００６、１０、１４年はいずれも１次Ｌ敗退。母国出身のエルメス・ファエ監督（４２）が２４年から指揮。ＭＦケシエ（アルアハリ）、ＭＦのＹ・ディオマンデ（ライプチヒ）。アフリカ予選はＦ組を８勝２分けで首位通過。首都はヤムスクロ。人口は約３１９０万人。