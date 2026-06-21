恥もすべてさらけだした…焦りを感じていた佐々木希の20代後半、大きな転機となった先輩・永作博美さんとの出会い

先日、松村北斗さん主演のラブサスペンスドラマ『告白−25年目の秘密−』（日本テレビ系7月期土曜ドラマ・毎週土曜よる9:00〜）への出演が発表された佐々木希さん。本作で演じるのは、主人公・雪村爽太（松村北斗）が25年間片思いを続けてきたヒロイン・野瀬麻里子（岡崎紗絵）の秘書を務めるシングルマザーの竹田泉。良きパートナーとして友人のように接し、麻里子の一番近くで物語を見つめる存在となっていく役どころ。今年芸能生活20周年を迎え、キャリアと年齢を重ねるごとに表現の幅を広げている佐々木さんだが、最新作ではどんな姿を見せてくれるのか今から期待が高まる。

FRaUwebの連載では、特別企画として佐々木さんの幼少期からデビュー後の歩みを振り返ってきたが、今回は多忙なスケジュールを一度リセットし、気持ち新たに仕事に取り組むようになった20代の佐々木さんにとって転機となった作品や思い入れのある作品について語ってもらった。

万感の思いで涙が出た『ブロッケンの妖怪』

前回の連載では、25歳の頃に多忙なスケジュールに一度ブレーキをかけ、4日間もらえた休み中に自分と向き合うことができたと語っていた佐々木さん。休みが明けてから、事務所と今後について話し合い、一層責任感を持って、一つひとつの仕事に取り組めるようになったという。

「演技のレッスンを始めてからは、舞台を観に行ったり、ボイストレーニングに通ったりするようになりました。私と同い年の1988年生まれには、第一線で活躍している俳優さんがとても多くて、才能も個性も豊かな方々がひしめいています。その中で私は、いわゆる清純派というタイプでもない。だからこそ主役、脇役にこだわらず、“演じてみたい”と思える役ととことん向き合い、もっと成長していきたいと思ったんです」

そんな中で挑戦したのが、2015年に出演した舞台『ブロッケンの妖怪』だ。

「この舞台では、本当に多くのことを学びました。稽古では若手もベテランも関係なく、全員が見ている前でダメ出しを受けるのが当たり前で、チームとして意見を出し合いながら作品を高めていく。そんな舞台の現場が初めてだった私は、作・演出の倉持裕さんから次々と指摘を受け、恥も含めてすべてさらけ出さなければいけませんでした。雑誌や映像作品では自分のシーンが終われば『おつかれさまでした』と帰宅することが多いですが、舞台では自分が出ない場面の現場もずっと見られるので新鮮な経験でした」

足手まといにならないように、そして作品を成功させたい。その一心で向き合い続けて、千秋楽を迎えた時、思わず涙が出たと明かす。

「初めての舞台でしっかりと壁にぶつかり、もがきながらも千秋楽を迎えることができたので、終演後に自然と涙があふれていました」

永作博美さんとの共演作がターニングポイントに

20代後半になって、自分らしく演じるための道筋がようやく見え始めたような感覚が得られたという佐々木さん。自身の俳優としてのターニングポイントを聞くと、2015年に公開された映画『さいはてにて―やさしい香りと待ちながら―』であったと振り返る。

「主演は永作博美さんで、私は二児の母でシングルマザー役。能登半島を舞台に、約1ヵ月間現地で撮影を行いました。撮影期間中、永作さんとたくさんお話しさせていただく機会があって、思いきって当時の悩みを打ち明けたんです。お芝居に迷いがあること、俳優業を中心にやっていこうと決めたものの不安でいっぱいなことなど。『その気持ちわかるよ。私も若い頃そうだったから。でも、希ちゃんなら大丈夫』と声をかけてくださって。その後の撮影でも、お芝居の部分でさりげなくサポートしていただき、本当に支えられました。

また、台湾出身のチアン・ショウチョン監督には、新たな一面を引き出していただきました。この作品を通して、感情を自然に引き出すことや心を動かす演じ方、そして自分を信じることの大切さを教えていただいた気がします」

作品が公開され、観た方のコメントの中には、「（佐々木希さんの）代表作のひとつになりそう」と書かれているのを見つけた時は、「少し前に進めたような気がしてとても嬉しかったです」という佐々木さん。

日常で生まれた感情が芝居に活きる

役作りでは、台本を何度も読み込み、どのように表現するかを事前に考えて、現場で監督とすり合わせを行っているという。

「事前に台本を読み込みながら役の感情を整理し、『この場面で涙が出そうになる』と感じた箇所については、現場で『実際にやってみないと分からないのですが、もしかするとこのタイミングで涙が出るかもしれません。⼤丈夫でしょうか？』と監督と相談し、すり合わせを行っています。

また、これまでに経験したことのある役柄であれば、自分の中の引き出しから感情を呼び起こして、演じる瞬間に出すこともあって。日常で生まれた感情が、そのままお芝居に昇華することもよくあります。一方で、怒りを爆発させるシーンでは、普段の生活ではあまり怒ることがないので、『よ〜いスタート！』の時点からどこまで怒りの感情を持っていけるか、集中力と瞬発力が試されます。以前はそれがとてもプレッシャーに感じていましたが、今は前向きな緊張感として捉えられるようになりました」

演じたいという気持ちに素直でいたい

感情の波に自ら飛び込んでいくのは、とても怖いこと。それでも真摯に向き合えば必ずその先に『やってよかった』と思える自分がいる。俳優という仕事に取り組む中で悩み、俳優という仕事だからこそ負の感情も昇華でき、救われたこともあるという。

「どんなに辛い気持ちも無駄ではなく、演技に活かすことができると感じています。私は人間味のある役が好きで、人の『悪』の部分も表現できる俳優でありたいと思っています。そういう役ほど、ふとした瞬間に偽りのない美しさが宿る気がするので。役をいただいた際は、台本を読み込み、その役に共感できたり、ときめいたりできるポイントがあるかを大切にしています。例えば、母親役は感情をのせやすいですし、特殊な経歴を持つ役であれば『面白そう』と興味が湧いてきます。アクションなど未経験のジャンルには不安もありますが、それ以上に新しい自分に出会えるワクワクのほうが今は大きいです。

20代前半は、『忙しいから』と言い訳を作って向き合うことから逃げていたところがありました。それが20代後半になって仕事のジャッジが自分でできるようになり、自然に自分の心にも耳を傾けられるようになりました。自分の人生だからこそ、自分に嘘はつきたくない。主役かどうかに関わらず、心が動かされるものに正直な自分でありたい。それがわかっただけでも20代前半は貴重な経験でもありました。努力を重ねて、自分の成長にもつながる作品に今後も出会えたら嬉しいです」

次回の連載は、7月20日更新予定。はじめての産休や仕事復帰についてお伺いする。

【スタッフ】

撮影／水野昭子 ヘアメイク／高橋里帆（HappyStar） 取材・文／佐藤美穂

【佐々木さん着用衣装・問い合わせ先】

トップス￥16500（税込）、パンツ￥22000（税込）／アンティミテ

アンティミテ 03-6801-6096 https://www.intimite.jp/

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