1966年のザ・ビートルズ来日公演から60年。世界中で旋風を巻き起こしていた彼らの来日は、当時の日本人に何をもたらしたのか。ノンフィクション作家の稲泉連氏がレポートする。（全3回の第1回）

【写真】ジョン・レノンはベトナム戦争についても言及 東京ヒルトンホテルで記者会見したビートルズ

「不良の音楽」と言われ、愛を燃え上がらせた

今から60年前、ザ・ビートルズが日本にやって来た。1966年6月30日から7月2日にかけて、日本武道館で行なわれた全5公演。羽田空港に降り立った4人をステージで迎えたのは、熱狂するファンと物々しい警察官の列だった。

厳戒態勢さながらの異様な緊張の中で、約35分間のステージが幕を開ける。その時、観客席で胸を高鳴らせていたひとりが、当時15歳だったシンガーソングライターのイルカだ。

「ビートルズは自分の全てという感じで、毎日彼らのレコードを聴き、彼らと暮らしていると感じるくらいの存在でした」

父がジャズミュージシャンの家庭に育った彼女にとって、中学1年生の時に出会ったビートルズは、「親から与えられた音楽」とは全く異なる「自分が発見した自分たちの音楽」。まさに「ビートルズ世代」だった。

公演のチケットは全て抽選。中部日本放送（CBC）への応募の他に、チョコレートのパッケージに付いていた抽選券を何枚も送った。

「結果的に2枚当選し、両方とも行きたかったけれど、涙をのんで1枚を友人に譲りました」

ちなみに彼女の通う高校では、校長から全校生徒に「行ってはいけない」というお達しがあったという。

「テレビでも『不良の音楽』と評論家の人たちが言っていた時代でしたからね。でも、大人たちに反対されることが逆にビートルズへの愛をさらに燃え上がらせていたように思います」

そんな彼女が今でも楽しそうに話すのが、コンサートの前日にビートルズのメンバーが滞在する東京ヒルトンホテルに足を向けたことだ。機動隊の間を「忍者のように」すり抜け、裏手の外壁に触れただけで幸せな気持ちになった。すると、厨房から出てきたコックと思しき男性が「いいもの見せてあげようか」とビートルズ全員のサインを見せてくれたそうだ。

公演当日は紺色のワンピースを着てひとりで武道館へ出かけた。イギリスと日本の時差は9時間。自分が彼らと同じ場所・同じ時間を共有していると思うだけで、息が詰まるほどの嬉しさが胸にこみ上げてきた。

「彼らと同じ空気を吸っているというだけで嬉しくて、コンサートはあっという間に終わってしまいました」

「音より熱」を感じたあまりに特別な体験

もうひとり、同じ観客席にいたミュージシャンが、のちにゴダイゴを率いる14歳のミッキー吉野である。

彼の胸に焼き付いているのは、ブルージーンズやザ・ドリフターズといった前座の演奏を観て、いよいよビートルズが登場した瞬間のことだ。

「ギャーって声の後、静寂がきた。そこを狙ったように『ロック・アンド・ロール・ミュージック』のイントロがジャジャジャジャっと鳴る。瞬間、全身に鳥肌が立って、後はそれがずっと止まらなかったですね」

当時は音響機材も貧弱で音はよく聴こえなかったが、35分間はあまりに特別な体験だと感じた。

「音より熱。お寺の鐘の中をガーンと叩かれ、ずっとウワーンとなっているような感じでした」

公演が終わった後、どうやって家に帰ったかをミッキーもイルカも覚えていない。だが、「ビートルズという体験」が、のちの自分を作り上げる原点になった、と2人は言う。ミッキーが話す。

「そのエネルギーは僕の音楽の基本になったと思っています。今年75歳になりますが、今もバンドができているのはビートルズのおかげ。『ひらめいたらそれが答えだ』という僕が信じてきた感覚も、ビートルズが教えてくれたものですね」

▼▼▼第2回▼▼▼

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取材・文／稲泉連（ノンフィクション作家）

※週刊ポスト2026年6月26日・7月3日号