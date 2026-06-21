「子どもの偏食、やめさせた方がいい？」長友佑都専属シェフの意外な結論とは

イタリアの名門クラブ、インテル・ミラノでもレギュラーとしてプレーをしてきた長友佑都選手。日本人選手としては異例となる約7シーズンの長期在籍を果たすなど、世界のトップレベルで結果を残し続けてきた。

そして現在開幕中のFIFAワールドカップでは、39歳にして日本代表メンバーに選出。アジア人初となる“5大会連続出場”という偉業を成し遂げた。

長期にわたって活躍し続ける理由にあるのが、体幹トレーニングや食事管理などを徹底する、その高いプロ意識だろう。そんな長友選手の専属シェフとして10年以上もの間、栄養面をサポートし続けているのが、加藤超也さんだ。

このたび自身３冊目となるレシピ本『鶏が主役！ 超タンパクめし』を刊行した。

調理がしやすく、食べやすいだけでなく、さらに価格面でも家庭に取り入れやすい鶏料理。レパートリーが増えれば、さらに日々の食卓に上がるはずだ。とくに育ち盛りの子どもや、スポーツをする人にとって、からだ作りを支える“頼れる一冊”となりそうだ。

今回は刊行を記念し、加藤さんにインタビューを行った。子どもの偏食に関して聞いたところ、目から鱗のような意見を聞くことができた。本書にある「カオマンガイ」のレシピとあわせてお届けする。

「スタミナ全開カオマンガイ」

鶏肉！ にら！ にんにく！ スタミナ最強食材大集合

にんにくはあとからたれに加えることが多いですが、

胃への負担を考えて鶏肉と一緒に炊き上げます。

添えているにらだれはうますぎて、自画自賛。

僕のお気に入りのレシピです。

【材料（2〜3人分）】

鶏もも肉（皮あり）…300g

塩…小さじ1/2

酒…大さじ1

米…2合

A

しょうがのすりおろし、ごま油…各小さじ1

にんにくのすりおろし…1かけ分

鶏ガラスープのもと…小さじ2

［にらだれ］↓まぜる

にらのみじん切り…1/2束分

しょうゆ…大さじ2

ごま油、いり白ごま…各大さじ1

砂糖、酢…各小さじ1

あらびき黒こしょう…少々

【作り方】

(1)下準備をする

鶏肉は余分な脂肪や筋をとり除き、分厚い部分に切り込みを入れて厚みを均一にし、塩と酒をもみ込む。米はといで、水けをきる。

(2)鶏肉と米を炊き、仕上げる

内がまに米と水330ml、Aを入れ、(1)をのせて普通に炊く。そのまま10分ほど蒸らしたら鶏肉をとり出し、食べやすい大きさに切る。器にごはんを盛って鶏肉をのせ、[にらだれ]をかけてあらびき黒こしょう適量（分量外）を振る。好みでライム、パクチーを添える。

超テク

にらだれは余ったら次の日の朝ごはんに！ 温泉卵ものせてスタミナ抜群。

ネギの代わりに「にら」

加藤さんの提案する「カオマンガイ」は、鶏肉も炊飯器で一緒に炊き上げるため、夕飯の準備が遅くなった日でも手早く作ることができる。

「フライパンで焼かないので、手間がかからない上に、余分な油も不要です。また、通常はネギだれですが、このレシピではにらを使用します。にらには、にんにくと同様の成分が含まれ、疲労回復やスタミナ補給に最適の食材。食欲が減退したり、体力が消耗する暑い季節のリカバリー食としてもおすすめです。レシピ通りで十分おいしく、作り方のコツがないほど簡単。大人から子どもまで、家族からの反応もいいと思います。

「もしにらだれが余ったら、ぜひ翌日の朝食に温泉卵と一緒にご飯に乗せて食べてください。このためだけに作ってもいいと思っているほどの自信作です」

冷奴とあわせたらビールのおつまみに。あえて多めに作っておくといろいろなアレンジが効きそうだ。

偏食は、克服ではなく栄養で考える

子どもにはバランスのいい食事を摂ってほしいと思うものの、偏食に頭を悩ませている人も多いのでは。そこで加藤シェフに苦手な食材を克服するためのアドバイスを聞いたところ、予想外の答えが返ってきた。

「無理はさせない、というのが僕の考え方です」

何もしなくていい、ということなのだろうか。

「いいえ、そうではありません。例えばブロッコリーが苦手なお子さんがいるとします。でも同じビタミンCを含むキウイなどフルーツなら食べられるかもしれません。大切なのは嫌いな食材を無理やり食べさせることではなく、必要な栄養素を体内に摂り入れることだと思っています」

そして、無理やり食べさせるのではなく、“なぜ嫌いなのか”を知ることが何よりも大切だという。

「苦手なのは、食感なのか、味なのか、その理由を探ることが大事ですね。例えば人参。グラッセや煮物にしたときの甘みが苦手でも、サラダならおいしいと感じるかもしれません。また、形が見えなければ食べられるなら、ハンバーグに混ぜたり、カレーに入れてみるなど、苦手な理由に応じ調理法を変えるだけで、食べてくれることもあります。

“偏食をなくす、克服させる”ことより、“楽しく食事ができる”ことを優先してほしいと思います」

【加藤超也（かとう てつや）プロフィール】

株式会社Cuore所属。2016年に長友佑都選手の専属シェフに就任し、以降は世界各国に同行しながら、日々の食事づくりや栄養面のアドバイスを通じてサポートを続けている。現在も長友選手のコンディション管理を食の面から支え、39歳でW杯日本代表入りを果たす身体づくりを、たんぱく質と良質な脂質を意識した食事で後押ししている。

※レシピは『鶏が主役！超たんぱくめし』より抜粋

取材／笹本絵里（FRaUweb）

長友佑都専属シェフに聞いた炊き込みご飯の”べちゃっと問題”。解決法は超シンプルだった