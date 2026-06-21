母猫に見捨てられ、猛暑の縁側で力尽き…「最後の力で人間の前に倒れ込んだ」瀕死の子猫に何が起こったか

夏は野良猫たちにとって、過酷な季節だ。

焼けつくような日差しの中、火傷するほど熱くなるアスファルトの上を、人間よりずっと地面に近い位置で照り返しも受けながら、餌や水を求めてさまよう。

健康（と呼べる状態の野良猫がどれだけいるかは不明ではあるが）な成猫でさえ、ふらふらになるであろうに、子どもを生んだ後の母猫や、生まれて数ヵ月の子猫にとっては、無事夏を越えられるかどうかすら、危ういことかもしれない。

そんな真夏のある日、動物保護活動家・坂上知枝さんは、母猫に見捨てられた子猫がいると、通報を受けた。

坂上さんは、「人間の都合に振り回される動物を救う」ことを目的に、2020年に設立した一般社団法人「ワタシニデキルコト」（ワタデキ）の代表だ。

ワタシニデキルコト（以下、ワタデキ）で、坂上さんとともに活動しているメンバーの視点から、坂上さんらの保護動物たち救出のエピソードを紹介する連載。今回は、母猫に見捨てられ、命燃え尽きそうになりながらも必死に生きようと、自ら保護を訴えてきた子猫についてお伝えする。

坂上知枝さんが設立した一般社団法人「ワタシニデキルコト」（ワタデキ）は、「人間の都合に振り回される動物を救う」ことを目的に活動する団体だ。坂上さんは、子どものころから捨て猫や捨て犬を保護しては、きれいに体を洗ってあげ、飼い主や里親を探していた。ワタデキを立ち上げて以降は、ボランティアメンバーとともに、自ら救助し、自宅でケアをしたり里親探しをする一方で、東京、千葉、福島などの保健所や愛護センターと連携し、里親探しが困難な心身に問題を抱えた犬猫の引き取りも行う。 資金は賛同者からの寄付と、チャリティイベントや通販サイト『ワタデキストア』でチャリティ商品の販売などで補おうとはしているが、実際は持ち出しになることも多い。

母猫に見捨てられた子猫

母猫は時として子猫を見捨てることがある。

原因はさまざまだが、その中でも弱い個体の子猫に取ることが多いと言われている。外で生きる母猫は他の子猫を守るため、風邪を引くなど病気の子や虚弱な子を置き去りにしていく。野良猫として過酷な環境で生きるためにはそうした取捨選択が必要になってしまうのだ。

2024年8月、連日猛暑日を記録する千葉県の沿岸部に住む女性の自宅の縁側に1匹の子猫が助けを求めて迷い込んだ。

「少し前から母猫が数匹の子猫を連れて近所をうろついているのを目撃していました。

ある日私が縁側にいたところ、やせ細ってボロボロになった子猫が近づいてきて、ジャンプをして自力で縁側に登り……そこで力尽きたのか、パタリ！ と私の目の前で倒れてしまいました。最後の力を振り絞ったのだと思います。いつも一緒にいた母猫や兄弟猫たちの姿はありませんでした。見るからに具合が悪そうなのですぐに近所の動物病院に連れていきました」

病院の処置後もさらにぐったりして…

しかし病院での処置は充分とは言えなかった。

「目ヤニで目がくっ付いていたので目薬を処方されました。ウィルス検査とフロントライン（ノミダニ駆除薬）はしてもらいましたが、対応はそっけなく、質問などもあまりできる感じではなく、子猫の病状も状態もよくわかりませんでした。とりあえず自宅に連れて帰ったのですが、さらにぐったりしていて……どうすれば良いでしょうか？」

ワタデキに寄せられたそんな女性のSOSを受けて、坂上は早速動いた。

「インスタグラムのダイレクトメールに送ってもらった子猫の写真をみて、緊急性を伴うと判断したので、引き受けることにしました。

保護主さんには、とりあえず千葉からこちら(東京)に向かいつつ、診察をした病院に電話をして処置内容を詳しく聞いて貰うよう頼みました。幸い処置内容は教えてくれたようですが、熱も測っておらず、補液も何もしていないとのこと。あまりの杜撰な処置に衝撃を受けました」(坂上)

子猫の脱水症状は命に関わる。補液どころか初歩的な検温さえ行っていないとなると、一刻も早く医療にかける必要があった。

今にも消えてしまいそうな小さな子猫

「千葉から行きやすく、保護活動にも力を入れている江戸川区の『たんたんペットクリニック』にすぐに連絡しました。到着は21時ころになりそう、と伝えると『分かりました！ 温めてきて！』と心強い返答が。保護主さんから引き受けた子猫は、今にも消えてしまいそうなほど、小さくやせ細っていました。そして、ノミがたくさんいて酷い貧血を起こしていたため、体が冷たくなっていました」(坂上)

体にノミが群がり、生命維持ができないほど血を吸われ重度の貧血に陥ってしまうことが子猫にはよくある。ノミは小さな虫だが、時に子猫の命を脅かす大きな脅威になるのだ。

たんたんペットクリニックで補液をし、抗生剤を打ってもらうと、子猫は少しだけ気力が出たようだった。猫風邪と栄養失調、貧血、低体温……。いくつもの病状の指摘を受けた後、坂上は自宅に連れ帰った。そしてミルクやブドウ糖、ビタミンをシリンジで少しずつ与えながら、娘と交替で看病したが、病状は回復せず、子猫は次第に意識が朦朧とし始めた。

「それでも呼びかけると小さな声でぐるぐると喉を鳴らすことがありました。骨と皮だけの体で横たわり荒い呼吸で頑張る小さな子猫。助けを求めて、こんな体で縁側にジャンプして人間の前で倒れ込んだこのおチビさんをどうか助けてください、と神様に祈りました」(坂上)

坂上は子猫に「めだか」と名付け、必死に生きようとするめだかから、目を離そうとしなかった。

「こんな体で必死に生きようとするおチビさんをどうか助けてください」坂上さんは神様に祈った。

◇目の前で倒れた小さな子猫を救い上げた保護主さんの手から、坂上さんの手に託された命は、夜も診察を厭わない動物病院へとつながった。だが、子猫の意識は朦朧とし始め、坂上さんらの呼びかけに喉を鳴らし、必死に生きようとしながらも、さらに病状は悪化する。

ついに瀕死の状態で夜間救急へ運び込まれ……。

後編「母猫に捨てられ瀕死の重症だった子猫。夜間救急、徹夜の看病、朝一番の輸血…『決して諦めない人たち』の行動」で詳しくお伝えする。

【後編】母猫に捨てられ瀕死の重症だった子猫。夜間救急、徹夜の看病、朝一番の輸血…「決して諦めない人たち」の行動