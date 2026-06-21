にしおかすみこが水族館に行ってダウン症の姉が階段を転がり落ちたときに思ったこと

「階段を転がり落ちる」と聞くと何を思い出すだろうか。

年齢にもよるだろうが『蒲田行進曲』で39段の「階段落ち」シーンは有名だ。堂本光一さんの舞台「Endless Shock」も22段の階段を転がり落ちるシーンがある。

階段をひとつ踏み外しただけで骨折などの重傷を負うこともあれば、転がり落ちても無事なケースもあるからこそ、危険なシーンを舞台として表現することができるのだろう。しかしそれもトレーニングをしてのこと。

実際に目の前で家族が階段を転がり落ちたら、動揺するのも当然だ。

認知症の母、ダウン症の姉、酔っぱらいの父との同居について1年前のことを綴るにしおかすみこさん連載「ポンコツ一家」、58回は「転ぶ」をテーマにしている。

にしおかさんが何もないところで大きく転んだ日の会話を思い出した、最近のエピソードとは……。

2026年の現在

2026年現在。とある日。

姉とふたりで水族館に行った。

わかってはいたけれど、かなり混んでいる。入館前にトイレと水分補給を済ませておこうと思い、建物の外でカップの飲み物を2つ買った。

「お姉ちゃん、すみちゃんジュース持ちたいから手離していい？ そこのデッキまでひとりで行ける？」

そう聞くと、「うん。じぇんじぇんいける〜」

得意気な顔で繋いでいた手をほどき、姉はゆっくり前を歩き、階段を下り、最後の数段を踏み外した。

ゴロゴロゴロゴロ。

まるで子供のマネキンのように、体が横向きのまま転がっていく。そしてそのままうつ伏せで、ピクリとも動かない。え……。私は恐らく2、3秒、金縛りにあったかのように立ち尽くしていた。本気で思った。死んだ？

やだやだやだやだ、待って！ 待って！ 待ってよ！！

胸の奥がギュウウっと掴まれる。

「お姉ちゃん、お姉ちゃん！」とかけよった。

姉は…

姉はすぐ、のそっと動きだした。……良かった。

「ごめんね。ごめん。お姉ちゃん、大丈夫？」

こう聞いてはいけなかった。大丈夫でも、そうでなくても姉は同じ答えを返してくる。

「すみちゃん、わたし もうダメかもしれない」

うん。尋ね間違えた……。

助け起こしながら、「どこが痛い？」。

姉は自分の右膝をジッと見る。私も見る。綿のズボンが少し破れ、かすり傷がのぞいている。

姉が「すみちゃん、イタイのイタイのとんでけ〜って言って」。

「もちろんだよ。何回でも言うよ。イタイのイタイのとんでけー。イタイのイタイのとんでけーー。とんでけーー」必死で唱えた。

すると、上目づかいの涙目で、「すみちゃん。そんなことで だまされないよ」。

悪魔か。あなたのリクエストでしょうが。

奇跡的に

奇跡的にただのかすり傷だった。それでもこの時点では、どこか捻挫か折れているのではないか、頭を打ったのではないかと不安でならなかった。

「お姉ちゃん、歩ける？ 病院行こうか。今日は水族館やめとこうか」

「あのねえ、わたしは しんじゃうかもしれないけど、アシカもイルカもまってくれないの」と、すくっと立ち上がった。

……大丈夫のようだ。姉の不治の病きどりも、やってしまったと後悔している私からしたら、もうなんでもいい。とにかく無事で良かった。気づけば、抱きしめていた。

……私って、こんなスキンシップの取り方をする人だったかな？？ 少し、変わったのかもしれない。

ふたりで手を繋ぎ、水族館を歩いた。とにかく人でいっぱいだ。

姉は展示されている魚たちにはあまり興味を示さず、早々に「すみちゃん もういいかな」と私をリードした。

アシカショーで

イルカショーは一緒に興奮し、大きな拍手を送った。

とりわけ喜んだのがアシカショーだった。アシカが体をくねらせると、姉もくねくねっと腰を動かす。アシカがお客さんに向かってバイバイと手を振ると、姉も目を輝かせて振り返す。

「すみちゃん、アシカがね、こっちみてるの。 おねえちゃんにバイバイって手ふってるの。わたしのことね、わかるんだよ」嬉しそうだ。さらに、「ママもね、おねえちゃんに バイバイってふってるの。まいにちね」。

これは遺影のことだ。生前、3人で鰻を食べに行ったとき、私が携帯で撮ったものだ。どさくさのフリをしてパシャリと、珍しく正面から撮れた。

母が「や〜ね〜。こんなおばあちゃん写さないでよ〜」と言いながら、頬の横で”あらまあ”みたいな、今にも手首を前に倒しそうな仕草をしている。

私は「ママのはバイバイじゃないよ。や〜ね〜って言ってるんだよ」。

「あ〜そうかあ。や〜ね〜かあ」姉は納得顔で頷くと、手のひらを広げて手首をコクンと折ってみせる。

さらに「おねえちゃんがねえ、いってきますすると、ママがいってらっしゃいって手ふるの」と小さく振ってみせる。「あとね、おねえちゃんがじょうだん言うと、ウソ〜ってママやるの。これ ほんとだよ」と手をパーにしたまま、まあまあまあ、と制するように揺らす。

姉よ。1枚の写真ですごくたくさん会話してるんだねえ。

自分が転んだ日の会話を

ここで、私はふいに1年前の会話を思い出した。そして今日の後悔を滲ませながら、ぼやく。

「すみちゃん、今日お姉ちゃん転ばしちゃったよ。気持ちがギュウってなったよ。ママも昔ギュウってなったことあったんだって。一緒かなあ。全然違うかあ。ってママの写真に報告したら、ママ何て言うかなあ」

姉が、その言葉を拾ってくれた。

「あ〜らやだ、おくさんたら。や〜ね〜って言うよ〜」と、母の遺影と同じ手つきだ。

おくさん？ 奥さん？ 誰よ。ちょっとわからないけど、とどのつまり、私はおっちょこちょいだ。

それから、母よ。全然、親失格なんかじゃないよ。……って言葉にしてあげればよかったなあ。流しちゃったなあ。

私は、や〜ね〜と、手首を1度だけコクンと曲げた。

【次回は7月20日（月）公開予定です】

【前編】認知症の母が「忘れられない」にしおかすみこがダウン症の姉とともに「転んだ」話