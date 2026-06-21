ドライバーが苦手な人は3Wがおすすめ！その理由を解説

ドライバーショットでのミスが多くて、スコアを崩してしまう。そんな悩みをかかえるゴルファーたちに「ドライバーが苦手な人は、３Ｗを多用しましょう！」と、柳橋章徳がアドバイス。

上手な使い方をレッスンする。

スイングがアイアン型の人にピッタリ

ドライバーが苦手で、曲がりの大きなスライスがよく出てしまうという人は、突っ込み打ちの傾向が多く見られます。ボールを強打しようとしてダウンスイングで上体が突っ込み、アウトサイド・インのカット軌道でボールをとらえてしまうのですが、こういうタイプは、ドライバーは当たらないけど、アイアンはうまく当たることが多い。

そこでドライバーを３番ウッドに持ち替えて、いつも通りのスイングで打ちましょう。ドライバーよりもシャフトが短いためカット軌道が軽減されて、スライスがフェードに変わります。

また、３番ウッドを使っていると次第にスイングが安定してくるので、いずれドライバーも上手に打てるようになる効果もあります。注意したいのはダウンスイングで左半身が絶対に伸びないようにすること。左腰を下げてインパクトを迎えるくらいの気持ちで打ちましょう。

ドライバーでスライスが出る人

ドライバーでボールを上からとらえてしまうとアウトサイド・インの軌道が強くなるので、右に大きく曲がるスライスになりやすい

アイアンならうまく当たる人

ドライバーで上から打ち込むことはNGでもアイアンならOK。3番ウッドをアイアンに近い感覚で打っても、ロフトが寝ているぶん大きく曲がらない

左腰を下げるイメージでインパクトする

左ヒザが伸びて左半身が浮いてしまうと3番ウッドで打つ意味がない。

ポールの左側が高くなるのは、すくい打ちになっている証拠。

ヘッドを低く出していく

フォローでヘッドを低い位置に振っていくのがポイント。

ポールの左側を下げる

ダウンスイングからインパクトにかけて左側のポールが低くなるように振ろう。

パンツの前側のベルト通しにポールを通して素振りしてみよう。

いかがでしたか？ アイアンが得意な人はぜひ3番ウッドの打ち方を参考にしてください！

レッスン＝柳橋章徳

●やぎはし・あきのり／1985年生まれ、茨城県出身。中央学院大ゴルフ部を経て、2011年からレッスン活動を開始。K’sアイランドゴルフアカデミーなどで多くのアマチュアをレッスン。

構成＝三代 崇

写真＝相田克己

協力＝木更津ゴルフクラブ