6月20日、韓国・インスパイアアリーナで開催された『第35回 SEOUL MUSIC AWARDS』にiznaが出演。高いパフォーマンス力で集まったファンを魅了した。

【映像】奇跡の8頭身美女も！脚が長すぎるアイドル集団

iznaは日本人メンバー２人を含む、6人組ガールズグループ。2024年7月にサバイバルオーディション番組『I-LAND2』から誕生し、同年11月にデビュー。プロデューサーは、BLACKPINKを手がけたTHEBLACKLABELのTEDDYが務めている。今月8日には3rdミニアルバム『SET THE TEMPO』でカムバックし、先日、日本での初バラエティ『iznaの日本初バラエティ! What is N/a?』が放送されたことも話題になった。

圧倒的なスタイルが際立つダンス

ホワイトを貴重にした可憐な衣装で登場したizna。長い手足を活かしたクールなダンスからスタートした「Mamma Mia」では、中毒性の高いサウンドにのせて、8頭身の驚くべきスタイルを持つセビのしなやかなダンスやジョンウンのパワフルなボーカル、マイのミステリアスな表情で会場を楽曲の世界観へと引き込んでいく。

続いて披露したのは、最新曲「METRONOME」。サランの清らかな歌声、ココの力強くキレのあるダンス、そしてなびく髪から首の角度まで、ひとつひとつの仕草で魅了していくジミンと、一瞬も目を離せないパフォーマンスを繰り広げていく彼女たち。圧倒的なスタイルが際立つダンスや深い表現力で、この日受賞したBest Performance Awardにふさわしいステージを見せつけた。

視聴者からは「女神たちのおでまし」「脚なげぇ！」「なにこの美人」「ただの女神」「スタイル良」「全員美しすぎてそんなことありえる？」「女神たちファビュラス…」「少女時代を思い出す足の長さ」「足めちゃ長い人いる」と、圧巻のスタイルとビジュアルに驚く声が集まった。（『SEOUL MUSIC AWARDS』／ABEMA K-POPチャンネル）